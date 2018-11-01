Найдены новые доказательства

Американские биологи коллаборации National Toxicology Program вновь попытались убедить общественность и коллег в том, что радиоволны, которые используются в работе 2G– и 3G-сотовых телефонов, вредны для живого организма. Специалисты заявили, что гаджеты вызывают онкологию печени, сердца и других органов.

Два года назад Джон Бачер и его коллеги из NTP рассказали о своем первом эксперименте: имитирующие радиоизлучение телефона волны провоцировали возникновение злокачественных опухолей у крыс. Однако тогда в результаты исследования поверили не все ученые – они нашли множество методологических ошибок в статье специалистов NTP.

После этого раскритикованные исследователи провели новые эксперименты, в которых участвовали 200 лабораторных грызунов, предрасположенных к онкологии. Крысы и мыши жили в клетке, которая имитировала работу антенн смартфона. Часть животных подвергали излучению еще в утробе матери.

Специалисты разделили грызунов на несколько групп, каждая из которых получала разную дозу радиоволн: от максимально допустимой нормы, которая может исходить от телефона, до той, которая превышала этот показатель в несколько раз. Одни мыши умирали через месяц, другие – через два года. При этом у грызунов появилось больше злокачественных образований, чем у контрольной группы. Чаще всего опухоли возникали в сердце, печени и мозге.

При этом облучаемые мыши и крысы в среднем жили дольше, чем те, которые находились в нормальных условиях. Любопытно, что и число злокачественных образований несильно менялось при повышении дозы облучения.

Однако Бачер уверяет, что радиоволны с частотой в 900 и 1900 мегагерц "обладают канцерогенной активностью".

"Мы не сравниваем действие телефонов на человека и аналогов их излучения на животных. В нашем случае, все тело мышей и крыс облучалось подобными радиоволнами, тогда как люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке на их голове, причем делают это не очень часто, как в нашем случае", – заявил специалист в статье, опубликованной на сайте Национального института гигиены окружающей среды США.

Теперь ученые, чье исследование наверняка опять раскритикуют, планируют узнать, как меняется скорость накопления мутаций в ДНК крыс и как часто возникают другие виды рака.

К слову, некоторые российские специалисты тоже считают, что у человека может развиться рак, если держать смартфон в карманах брюк.