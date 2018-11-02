Разоблачен женский обман в сексе

Ученые выяснили, о чем свидетельствуют звуки, которые женщина издает в постели

Громко стонущая от интимных ласк партнерша повышает самооценку мужчины. При этом вовсе не обязательно, что женщине в это время очень хорошо и она себя не контролирует. Скорее наоборот: она четко осознает, как польстить возлюбленному, и старается рассказать ему о своем неземном наслаждении нечленораздельными звуками.

Опрошенные в ходе исследования женщины признались, что обычно стонут просто потому, что так принято, пишет Planet Today. Многие заметили, что их стоны во время ласк усиливают возбуждение мужчины. Кто-то использует звуки, чтобы показать партнеру, какие его манипуляции наиболее приятны.

Впрочем, бывают постанывания и совершенно естественные: когда сердцебиение сильно учащается и дыхание сбивается, стон – это единственный звук, который в состоянии издать человек.