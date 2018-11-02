Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разоблачен женский обман в сексе

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Ling
Ученые выяснили, о чем свидетельствуют звуки, которые женщина издает в постели

Громко стонущая от интимных ласк партнерша повышает самооценку мужчины. При этом вовсе не обязательно, что женщине в это время очень хорошо и она себя не контролирует. Скорее наоборот: она четко осознает, как польстить возлюбленному, и старается рассказать ему о своем неземном наслаждении нечленораздельными звуками.

Опрошенные в ходе исследования женщины признались, что обычно стонут просто потому, что так принято, пишет Planet Today. Многие заметили, что их стоны во время ласк усиливают возбуждение мужчины. Кто-то использует звуки, чтобы показать партнеру, какие его манипуляции наиболее приятны.

По теме

Впрочем, бывают постанывания и совершенно естественные: когда сердцебиение сильно учащается и дыхание сбивается, стон – это единственный звук, который в состоянии издать человек.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Наш ответ": Украина отыгралась на моряках за санкции России

Погранслужба Незалежной арестовала очередное судно

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей