Названы заклятые враги секса

Страсть в постели угасает из-за сладкого и мучного

Любители вкусненького должны правильно расставить для себя приоритеты: есть булки и конфеты или активно заниматься любовью. Дело в том, что эти два процесса, как ни крути, взаимосвязаны.

Углеводы являются заклятыми врагами постельных сцен, объявил врач-сексолог кандидат медицинских наук Александр Полеев. По его словам, именно углеводсодержащие продукты убивают страсть и желание между партнерами.

"В демографии питание – вещь одна из самых важных. Главный враг секса – это углеводы. Россиян надо приучать к тому, что одно печенье в день – это праздник. Почему у нас в средней семье в Москве с супружеским стажем в пять лет количество сексуальных актов такое же, как в Хельсинки? Это же национальная трагедия!" – возмутился медик, пишет НСН.

Ранее была названа неожиданная причина мужского бесплодия. Оказывается, на репродуктивное здоровье сильной половины человечества может влиять диабет.