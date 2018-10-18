Названы заклятые враги секса

Нибиру
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Любители вкусненького должны правильно расставить для себя приоритеты: есть булки и конфеты или активно заниматься любовью. Дело в том, что эти два процесса, как ни крути, взаимосвязаны.
Углеводы являются заклятыми врагами постельных сцен, объявил врач-сексолог кандидат медицинских наук Александр Полеев. По его словам, именно углеводсодержащие продукты убивают страсть и желание между партнерами.
"В демографии питание – вещь одна из самых важных. Главный враг секса – это углеводы. Россиян надо приучать к тому, что одно печенье в день – это праздник. Почему у нас в средней семье в Москве с супружеским стажем в пять лет количество сексуальных актов такое же, как в Хельсинки? Это же национальная трагедия!" – возмутился медик, пишет НСН.
Ранее была названа неожиданная причина мужского бесплодия. Оказывается, на репродуктивное здоровье сильной половины человечества может влиять диабет.
Трагедия обрастает чудовищными подробностями
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