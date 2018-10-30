Вызывает рак и бесплодие: у мужчин нашелся неожиданный враг

На низкую фертильность влияет предмет, без которого сегодня невозможно обойтись в быту

Специалисты уверены, что хранить смартфоны в некоторых местах опасно и вредно для здоровья. Например, не стоит, по словам медиков, держать гаджеты в карманах брюк. Излучение, которое исходит от устройств, негативно влияет на возможность иметь детей, особенно это касается мужской половины. Более того, эти волны провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Врачи также не советуют держать мобильные телефоны в бардачке автомобиля – гаджет может перегреться и выделить вредные для организма вещества, а также существует вероятность того, что он просто загорится.

Спать в обнимку, как утверждают специалисты телеканала "РЕН ТВ", с любимым смартфоном тоже вредно. Людям тяжелее заснуть, если они кладут его под подушку. Также ученые рекомендуют откладывать гаджеты в сторону незадолго до сна, а иначе наутро может болеть голова.

К слову, врачи давно говорят об отрицательном влиянии этих устройств на организм человека. Долгое использование смартфона вызывает близорукость у людей, у которых есть предрасположенность к этому дефекту. К тому же появляется эффект сухого глаза.

Из-за планшетов и мобильных телефонов развиваются сутулость, сколиоз и мышечная гипотрофия, потому что человек мало двигается и много времени находится в неправильной позе. Устройства провоцируют боли в шее и руках. Поэтому врачи настоятельно советуют как можно меньше времени смотреть в смартфоны.