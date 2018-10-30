Ученые нашли витамин - убийцу всех болезней

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Он укрепляет сосуды, сердце и кости, увеличивает выносливость и защищает мозг алкоголиков. Чтобы предотвратить преждевременную смерть от инфаркта и защитить клетки от старения, достаточно почаще бывать на солнце.
Впрочем, компенсировать дефицит витамина D можно с помощью пищевых добавок. Такой совет дают американские ученые, которые доказали многогранность пользы солнечного витамина.
Результаты исследования специалисты разместили на страницах журнала EJPC. В материале говорится, что, помимо привычной роли "рыбьего жира" в укреплении костей и зубов, он обладает широчайшим спектром свойств, о которых не было известно ранее.
Так, витамин D – почти что панацея. С его помощью можно предотвратить диабет и даже рак. Доказано с помощью червей, которых закармливали витамином.
Эксперименты проводились и на людях. Выяснилось, что те, у кого в крови содержалось больше чудо-витамина, были выносливее, бегали и прыгали без одышки. В любом возрасте.
Однако ученые предупреждают, что бездумно глотать витамины не стоит, так как можно спровоцировать развитие болячек. Избыток "рыбьего жира" так же опасен, как и недостаток.
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