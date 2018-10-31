Размер решает: раскрыта главная причина долгой жизни

Все дело в объеме главного органа человека

Ученые, пытаясь спрогнозировать, сколько лет проживет человек, как правило, исходят из его массы тела и скорости метаболизма. Однако точность результатов в таких исследованиях не превышает 30%.

Бразильский невролог Сюзана Херкулано-Хузель обратила внимание на другой аспект и пришла к неожиданным выводам. Она выяснила, что большое количество нейронов в коре больших полушарий мозга предотвращает раннюю смерть. Эксперт и ее коллеги из американского Университета Вандербильта проанализировали данные о продолжительности жизни 700 видов теплокровных животных. А позже узнали количество корковых нейронов у отдельных "участников эксперимента".

В 75% случаев исследователи смогли точно определить, через сколько лет умрет то или иное животное. Оказалось, что птицы живут в 10 раз дольше, чем млекопитающие с той же массой тела, потому что у пернатых больше нейронов мозга.

Эту теорию, по словам Херкулано-Хузель, можно применить и к людям. В исследовании, опубликованном на сайте Medical Xpress, говорится, что человек живет примерно столько же, сколько и млекопитающее, у которого аналогичное количество корковых нейронов.

Эти клетки, которые играют ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс, позволяют организму дольше правильно функционировать. С возрастом нейроны могут погибать, а чтобы их сохранить, необходимо постоянно развивать свои интеллектуальные способности.