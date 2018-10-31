Белая смерть: соль оказалась еще опаснее

Хлорид натрия медленно убивает человека

Любители пересоленных блюд рискуют стать заложниками рассеянного склероза. Это самое распространенное аутоиммунное заболевание. Вместо борьбы с инфекциями, организм атакует свои здоровые клетки.

Болезнь "съедает" человека за каких-то 5-10 лет. Чаще всего смерть наступает от инфекции. Также "носители" рассеянного склероза уходят из жизни из-за нарушений жизненно важных функций, например, глотания и жевания. Также болезнь может сопровождаться искажением мимики, речи, интеллекта.

Как раз чрезмерное употребление соли повышает риск развития рассеянного склероза. К такому выводу пришли американские исследователи. Они выяснили, что при большом количестве хлорида натрия в крови активируется сигнальный путь Wnt, который выводит из строя клетки, производящие цитокины. Их дисбаланс провоцирует воспалительные процессы, которые поражают ЦНС.

Результаты скрупулезной работы ученых опубликованы в пресс-релизе на Medical Xpress.