Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Удаление аппендикса защитит от тяжелого недуга

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf/Arco
Распространенная операция несет двойную пользу

Шведские ученые пришли к неожиданному выводу: они обнаружили, что люди, которые перенесли удаление аппендикса, реже заболевали болезнью Паркинсона.

Масштабное исследование охватило около 1,7 миллиона шведов, истории болезней которых были учтены в национальном реестре более чем за полвека. Оказалось, что каждые 1,17 человек из тысячи перенесли операцию по удалению этого придатка слепой кишки. Медики обратили внимание, что такие пациенты на 19,3% реже сталкивались с болезнью Паркинсона.

Кроме того, изучив истории болезней 849 человек, заболевших этим опасным недугом, исследователи обнаружили, что болезнь Паркинсона развивалась у них на 3,6 года позже, чем в среднем по популяции.

Доктора считают, что в аппендиксе присутствует особый белок, играющий базовую роль в развитии болезни Паркинсона. Вероятно, белок через пищеварительную систему попадает в мозг и разрушает его. 

Пока у медиков нет лекарства от этого опасного неврологического недуга, однако люди без аппендикса могут иметь преимущество перед теми, кто не подвергся такой операции, сообщается в опубликованной в Science Translational Medicine статье. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей