Удаление аппендикса защитит от тяжелого недуга

Распространенная операция несет двойную пользу

Шведские ученые пришли к неожиданному выводу: они обнаружили, что люди, которые перенесли удаление аппендикса, реже заболевали болезнью Паркинсона.

Масштабное исследование охватило около 1,7 миллиона шведов, истории болезней которых были учтены в национальном реестре более чем за полвека. Оказалось, что каждые 1,17 человек из тысячи перенесли операцию по удалению этого придатка слепой кишки. Медики обратили внимание, что такие пациенты на 19,3% реже сталкивались с болезнью Паркинсона.

Кроме того, изучив истории болезней 849 человек, заболевших этим опасным недугом, исследователи обнаружили, что болезнь Паркинсона развивалась у них на 3,6 года позже, чем в среднем по популяции.

Доктора считают, что в аппендиксе присутствует особый белок, играющий базовую роль в развитии болезни Паркинсона. Вероятно, белок через пищеварительную систему попадает в мозг и разрушает его.

Пока у медиков нет лекарства от этого опасного неврологического недуга, однако люди без аппендикса могут иметь преимущество перед теми, кто не подвергся такой операции, сообщается в опубликованной в Science Translational Medicine статье.