Одна ягода поможет побороть серьезные болезни

Она содержит жизненно важные витамины и макроэлементы

В эти холодные и ненастные дни начался сезон фейхоа, которая как раз созрела на Кавказе. В ней много железа, йода и других целебных веществ. Эти плоды, напоминающие по вкусу землянику, очень полезны для людей разных возрастов: они поднимают гемоглобин и повышают иммунитет.

Специалисты особенно рекомендуют есть фейхоа диабетикам для общего оздоровления, а жидкость из заваренных листов этой ягоды – пить астматикам. Она, к слову, также помогает сохранить красоту прекрасной половины человечества. Есть фейхоа стоит без сахара, чтобы она не потеряла свои полезные свойства.

Как отмечает корреспондент телеканала "МИР24", в России фейхоа, несмотря на ее живительный состав, почему-то не очень популярна. Ее завозят в ограниченном количестве – спрос не такой большой, как, например, на хурму.

На рынках килограмм этой ягоды стоит от 200 до 300 руб., а вот на агрокластерах, куда ее привозят в основном из Азербайджана на хранение, – всего 140.