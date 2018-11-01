Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Одна ягода поможет побороть серьезные болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/M. Lohmann
Она содержит жизненно важные витамины и макроэлементы

В эти холодные и ненастные дни начался сезон фейхоа, которая как раз созрела на Кавказе. В ней много железа, йода и других целебных веществ. Эти плоды, напоминающие по вкусу землянику, очень полезны для людей разных возрастов: они поднимают гемоглобин и повышают иммунитет.

Специалисты особенно рекомендуют есть фейхоа диабетикам для общего оздоровления, а жидкость из заваренных листов этой ягоды – пить астматикам. Она, к слову, также помогает сохранить красоту прекрасной половины человечества. Есть фейхоа стоит без сахара, чтобы она не потеряла свои полезные свойства.

Как отмечает корреспондент телеканала "МИР24", в России фейхоа, несмотря на ее живительный состав, почему-то не очень популярна. Ее завозят в ограниченном количестве – спрос не такой большой, как, например, на хурму.

На рынках килограмм этой ягоды стоит от 200 до 300 руб., а вот на агрокластерах, куда ее привозят в основном из Азербайджана на хранение, – всего 140. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль обрушится к Новому году

Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей