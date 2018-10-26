Гаджеты вызывают серьезные заболевания

А вот на появление рака устройства не влияют

Оказывается, сейчас у людей после 20 лет, у которых есть предрасположенность к близорукости, она возникает все чаще, хотя обычно этот дефект зрения проявляется до 18 лет. Это связано с тем, что человек смотрит в экран телефона или компьютера по 16-18 часов в день.

Более того, из-за длительного использования устройств возникает проблема сухого глаза: люди начинают моргать не 15-17 раз в минуту, а всего 3-5, иногда и один. Соответственно, как говорит врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко, поверхность глаза не увлажняется и появляется ощущение песка.

Также из-за планшетов и смартфонов люди подолгу находятся в неправильном положении. В результате нарушается осанка, появляется кифоз, сколиоз и сутулость. По словам врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук Сергея Дедова, "гиподинамия – это бич нашего времени". Все потому, что дети не занимаются спортом. В итоге у них развивается мышечная гипотрофия.

Из-за гаджетов нередко у людей возникают проблемы неврологического характера: боли в шее, локтевых суставах, руках. Такое происходит, когда у человека защемляется нерв на уровне шейного отдела позвоночника.

При этом теории о том, что гаджеты вызывают онкологию, ничем не подтверждаются. Об этом рассказал агентству РИА "Новости" член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор, доктор медицинских наук Николай Жуков.

"Все проведенные исследования не показали, пока во всяком случае, ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний", – заявил Жуков.

Магнитные излучения от телевизора или телефона есть, но они не представляют угрозы.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что стоит меньше времени пользоваться гаджетами, особенно детям, и держать устройства подальше от глаз, чтобы сохранить здоровье.

