Они исцеляют одно и бьют по другому

Препараты для лечения артрита, рака, а также некоторые антибиотики отрицательно влияют на здоровье легких.

К таким выводам пришли британские ученые, опубликовавшие свой труд в Journal of Clinical Medicine. По мнению медиков, более 350 препаратов имеют побочные эффекты, вызывающие воспаления в легких и приводящие к зарастанию этих жизненно важных органов соединительной тканью. При этом симптомы болезней легких выявляются не сразу, что затрудняет как их диагностику, так и лечение.

Отмечается, что чаще всего проблемы с легкими возникали у пациентов, принимавших лекарства против рака, ревматизма и сердечных болезней.

Кроме того, такие антибиотики, как нитрофурантоин и даптомицин, также вызывали воспалительные процессы в легких.

Исследователи не настаивают на том, что все эти лекарства надо исключить из терапии, однако подчеркивают, что врачи должны более внимательно следить за побочными эффектами, которые могут появиться из-за приема данных препаратов.

ВОЗ считает, что к 2020 г. хроническая обструктивная болезнь легких войдет в тройку основных причин смертей на Земле, сообщает "МИР24".