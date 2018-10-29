Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Более 300 лекарств оказались опасными

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Они исцеляют одно и бьют по другому

Препараты для лечения артрита, рака, а также некоторые антибиотики отрицательно влияют на здоровье легких.

К таким выводам пришли британские ученые, опубликовавшие свой труд в Journal of Clinical Medicine. По мнению медиков, более 350 препаратов имеют побочные эффекты, вызывающие воспаления в легких и приводящие к зарастанию этих жизненно важных органов соединительной тканью. При этом симптомы болезней легких выявляются не сразу, что затрудняет как их диагностику, так и лечение.

По теме

Отмечается, что чаще всего проблемы с легкими возникали у пациентов, принимавших лекарства против рака, ревматизма и сердечных болезней. 

Кроме того, такие антибиотики, как нитрофурантоин и даптомицин, также вызывали воспалительные процессы в легких.

Исследователи не настаивают на том, что все эти лекарства надо исключить из терапии, однако подчеркивают, что врачи должны более внимательно следить за побочными эффектами, которые могут появиться из-за приема данных препаратов.

ВОЗ считает, что к 2020 г. хроническая обструктивная болезнь легких войдет в тройку основных причин смертей на Земле, сообщает "МИР24".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Латвия проигнорировала санкции за Крымский мост

Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге

Путин и Трамп решили не ограничивать себя во время встречи

Стала известна цель переговоров двух лидеров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей