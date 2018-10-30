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Вирусное заболевание победит рак

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Злокачественные клетки уничтожит другая зараза

Уникальное полезное свойство обнаружили новозеландские ученые из Университета Отаго совместно с коллегами из японского Института науки и техники Окинавы. Изучая недавно открытый вирус Сенека-Валли, они выяснили, что он способен уничтожать раковые опухоли.

Наблюдая в лаборатории за поведением вируса, ученые установили, что он проникает в злокачественные клетки и разрушает их. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Использование такого механизма может стать прорывом в лечении онкологических заболеваний, убеждены специалисты. Но есть одна проблема.

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Организм человека способен в течение двух недель выработать иммунитет к вирусу Сенека-Валли, передает телеканал "Мир24". Поэтому сейчас перед учеными стоит задача так модифицировать вирус, чтобы он по-прежнему был агрессивен по отношению к раковым клеткам, но при этом оставался неуязвим для иммунной системы человека. 

Вера СВЕТЛОВА
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