Путевка в жаркую страну обойдется дороже

Популярный курорт вводит дополнительный сбор, так что его гостям придется раскошелиться. С 1 января им нужно будет заплатить €1,5 сверху. Это цена налога на безопасность.

Кстати, сумма могла быть вдвое больше, но турецкое правительство сжалилось. Хотя не без вмешательства. Сбор уменьшился только благодаря ассоциации туристических агентств Турции TURSAB , которая попросила об этом министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

В своем обращении организация обратила внимание, что миллионы людей уже забронировали туры на следующий год. Тогда власть пошла навстречу, сократив налог.

"Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", – заявил глава TURSAB Фируз Балыкая, передает профильный портал Turizmhaberleri.

Введение нового налога застало врасплох Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Несмотря на то что до часа икс остались считанные дни, толком еще не известно, кто будет платить. Неясно также, на чьи плечи лягут расходы на сбор в уже приобретенных путевках.

"Это маленькая сумма. И скорее всего в рамках уже проданных туров она ляжет на плечи туроператоров", – пояснил глава принимающей в Турции компании, цитирует "Вестник АТОР".

Между тем на родину Паммукале собрались 6 миллионов туристов из России – это примерно шестая часть всех иностранных гостей жаркой страны.

Впрочем, нашим отдыхающим не грозит налог на авиабезопасность, поскольку он не касается аэропортов, куда приземляются самолеты из РФ. Это площадки Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира, следует из документа главного управления аэропортов Турции (DHMI).

Но не всем путешественникам так повезло, как руссо туристо. Во многих аэропортах пассажирам придется заплатить от 1 до 3 евро. Цена взноса колеблется от сезонности.



