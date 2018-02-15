Власти стали строже к проверке состояния "железного коня"

Новые правила прохождения технического осмотра автомобиля вступили в силу. Документ с внесенными изменениями от 12 февраля опубликован на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что теперь владельцам запрещается пользоваться авто с неисправным усилителем руля. Также нельзя теперь снимать с машины стеклоочистители и стеклоомыватели, установленные производителем. Regnum отмечает спорность данного пункта, поскольку заводские "дворники" зачастую имеют низкое качество.

При использовании шипованной резины необходимо, чтобы она была на всех четырех колесах.

Кроме того, в салоне теперь обязательно должны быть аптечка и работающий огнетушитель, наличие которого будут проверять при техосмотре. Новый регламент также оставляет вне закона окрашенные или бесцветные пленки, которые водители устанавливают на рассеиватели световых приборов.

Однако по мнению главы Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, новые правила не ужесточают техосмотр и не повлияют на безопасность авто. После обсуждений в федерации пришли к выводу, что самое важное заключается в том, чтобы передать эту процедуру другим надзорным органам и ввести видеоконтроль, который бы однозначно давал ответ на вопрос, проходил ли водитель проверку состояния машины.

"Может, это появится в других документах. Надо приложить усилия, чтобы техосмотр для физических лиц был добровольным, и чтобы автовладельцы были заинтересованы экономически", – цитирует Канаева RT.

Одним из решений может стать прохождение техсмотра по ОСАГО или других систем страхования, добавил он.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов не увидел смысла в новом регламенте, потому что современные легковушки напичканы разнообразной электроникой.

"Такая процедура уместна лишь для машин в возрасте от 10-15 лет", – цитирует его РИА "Новости".

Также не имеет смысла вводить запрет на тонировку стекол и фар – водители могут снять ее перед техосмотром и потом снова наклеить. К тому же, за соблюдением этой нормы должны следить инспекторы.

Шкуматов добавил, что вместо новых правил для легковых авто правительству стоило бы озаботиться коммерческим транспортом в силу его повышенной аварийности.