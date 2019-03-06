Госдума отказалась слушать невнятный отчет Орешкина

Впервые за 20 лет спикер ГД указал министру на неподготовленность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг жесткой критике выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа в среду, 6 марта. Глава МЭР не смог ответить на конкретные вопросы, которые ему задавали депутаты. В итоге ему было предложено прийти в Госдуму еще раз через месяц – когда он сможет подготовиться.

Доклад министра касался реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также вопросов социально-экономического развитию страны до 2024 года. Орешкин упомянул о стабильности рынков, умеренной инфляции, комфортных условиях для инвесторов. При этом он отметил, что рост экономики в текущем году составит 1,3%.

Этот показатель возмутил спикера. Он попросил главу МЭР рассказать, что делается для ускорения экономического развития, в частности, какие средства дошли до регионов в этом году для реализации утвержденных нацпроектов. Орешкин не смог назвать конкретные цифры, отметив лишь, что соответствующие соглашения были заключены со всеми субъектами РФ.

"Для того, чтобы приступить к непосредственному расходованию средств, нужно пройти … ряд процедур, поэтому фактическое расходование средств находится ниже 10%", – признал министр.

Такое положение дел вызвало ропот в Госдуме. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал происходящее "саботажем", а спикер напомнил министру, что на дворе уже март.

"Если сегодня средства не доведены, то, исходя из опыта предыдущих лет, они придут в регионы в июле. Осенью закончатся конкурсы. Затем начнется спешка и очковтирательство, эффективность реализации национальных проектов будет сведена к минимуму. Мы не может себе этого позволить", – указал Володин.

Председатель ГД попытался выяснить у главы МЭР, каков план действий для достижения целей, поставленных президентом по росту экономики.

"Успех будет тогда, когда экономика будет расти на 3% в год и более. А у нас сейчас прогноз – 1,3%. Где здесь движение?" – уточнил Володин.

Но поскольку министр оказался не готов к конкретному разговору, спикер предложил заседание прервать и возобновить его в конце марта – начале апреля, когда Орешкин сможет четко изложить, что сделано и что планируется сделать для развития экономики.

"Лучше нам перенести "правительственный час". Вам следует встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%", – подчеркнул Володин.

Все думские фракции решение перенести доклад Орешкина поддержали. Как отметил Жириновский, впервые за 20 лет Госдума отправила министра готовиться к повторному выступлению.

На выполнение национальных проектов до 2024 г. будет выделено из бюджета более 25,5 трлн рублей.