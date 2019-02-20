Володин: послание президента ориентировано на интересы народа

Важно оперативно отреагировать на инициативы главы государства, полагает спикер Госдумы

Своевременная помощь нуждающимся, в числе которых пенсионеры, многодетные, неполные и воспитывающие детей с ограниченными возможностями семьи, – вот главная мысль сегодняшнего выступления Владимира Путина, считает председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Теперь, отметил он, необходимо выполнить прозвучавшие поручения на законодательном уровне.

"Запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, президент услышал, реализовал в послании",

– заявил думский спикер в эфире Первого канала, отметив обратный отсчет ряда инициатив, действие которых начинается 1 января этого года. Оперативное содействие будет оказано семьям, нуждающимся в решении жилищных проблем. Например, на помощь могут рассчитывать те, у кого на данный момент нет возможности вовремя погашать ипотеку. Президентское послание, подчеркнул Володин, направлено на защиту граждан и заботу о них.

Отдельное место в выступлении главы государства занимает экономический вопрос. Рост благосостояния страны через пару лет должен вдвое превысить нынешние темпы и превысить отметку в 3%. Для достижения поставленных целей нужно выполнить несколько условий, которые осуществимы при ответственном подходе и строжайшей дисциплине. Во-первых, диверсифицировать экономику и создать новые рабочие места. Во-вторых, обеспечить мягкий "климат" для малого и среднего бизнеса. В-третьих, совершенствовать цифровую экономику. Однако все усилия будут тщетны, полагает председатель ГД, без уважения к своему народу.

"Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны сменить работу",

– обозначил парламентарий, добавив, что люди у власти должны быть ближе к своему народу и научиться сопереживать. Это касается не только федеральных, но и региональных госслужащих.

Проблемы на международной арене, отметил законодатель, российский лидер озвучил решительно и твердо, но вместе с тем в его словах не было ни намека на агрессию.

"Президент подчеркнул, было бы правильно сегодня, чтобы представители США, их правящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения", – пояснил Володин, заверив, что реализацией послания депутатский корпус займется безотлагательно, посвятив ей сегодняшнее заседание Совета Госдумы.

Анализом президентских инициатив и разработкой законодательного обеспечения займется специальная рабочая группа. Ей же поручен ряд других вопросов.

Послание Федеральному собранию президент РФ оглашает традиционно раз в год, давая при этом оценку сложившейся ситуации в стране и определяя ее курс на внешнеполитической арене. Сегодняшнее мероприятие – уже 25-е по счету. Владимир Путин выступает 15-й раз. Это послание стало социально ориентированным. На церемонии присутствовали главы всех институтов государственной власти, руководители на местах, представители религиозных конфессий.