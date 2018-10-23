Володин поддержал идею движения средств между нацпроектами

К оперативным действиям призвали в кабмине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил инициативу первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова. Предложение, которое прозвучало во время обсуждения "Единой Россией" бюджета на предстоящие три года, касается мобильности средств, выделенных на национальные проекты.

"Нам было бы правильно рассмотреть возможность предоставления права правительству оперативно принимать решения о перераспределении средств с одного национального проекта на другой", – заключил председатель нижней палаты, говорится на официальном сайте ГД.

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По его словам, идея кабмина поступила своевременно, поскольку при реализации того или иного проекта деньгу могут остаться. Если инициатива пройдет дальше, лишние средства можно будет перенаправить на другой проект по принципу приоритетности.

"Если только мы будем ждать с вами рассмотрения этих вопросов, допустим, по итогам 9 месяцев или полугодия, то может просто уйти время, потому что невозможно будет уже объявить торги, провести процедуры, что безусловно негативно скажется на реализации этих проектов и закончится тем, что средства не будут израсходованы", – пояснил Володин.