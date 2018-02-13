Будущие пенсионеры заработали на молчании
В прошлом году они
составили 8,59% годовых, что в 3,5 раза выше уровня инфляции. Такие данные приводит Внешэкономбанк.
Такого уровня доходности ВЭБ добился, вкладывая пенсионные накопления в расширенный инвестиционный портфель. Доходность по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг составила в прошлом году 11,09%, по портфелю срочных пенсионных выплат – 10,52%, по инвестпортфелю выплатного резерва – 10,09% годовых, сказано в документах.
Так что будущие пенсионеры в любом случае получили неплохую прибыль, учитывая, что официальный уровень инфляции, по данным Росстата, составил всего лишь 2,5%.
Государственная корпорация управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Их еще называют "молчунами". ВЭБ автоматически инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю, но при желании граждане могут подать заявление о выборе портфеля государственных ценных бумаг.
Руководство ВЭБа советует гражданам и дальше оставаться "молчунами". Только так они смогут выжать максимум из своего пенсионного капитала. По словам первого зампреда организации Николая Цехомского, при досрочном переводе пенсионных накоплений россияне могут потерять до 20% дохода.
"Что нас настораживает: в 2019 году мы можем увидеть достаточно большой отток. Принципиально важно на законодательном уровне принять закон об информирований наших пенсионеров, что они будут терять большую часть дохода при переходе в НПФ, в некоторых случаях до 20%", – приводит слова топ-менеджера RNS.
В 2017 г. отток пенсионных средств из ВЭБа составил 255 млрд рублей. В нынешнем году, по словам Цехомского, отток ожидается на меньшем уровне "благодаря решению ПФР о приостановке деятельности удостоверяющих центров". Но в будущем году цифра опять может вырасти. В этой ситуации граждан необходимо предупредить о возможных последствиях вывода средств, заявляют в ВЭБе.
Внешэкономбанк является одной из 36 управляющих компаний, которые работают с деньгами "молчунов", а их в России насчитывается более 40 миллионов человек. Но на него приходится большая часть их средств. ВЭБ формирует два портфеля с пенсионными накоплениями – менее консервативный расширенный (1,818 трлн руб.) и более консервативный портфель государственных ценных бумаг (29 млрд рублей).
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