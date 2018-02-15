Пенсии растут на глазах
Пенсионный фонд РФ в прошлом году увеличил сбережения граждан на старость на 8,8%. Добиться такого результата позволило успешное размещение средств на банковских депозитах.
"Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых", – говорится в сообщении ПФР.
Доход сложился из двух составляющих. Во-первых, ПФР прилично заработал на размещении средств резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). Размер прибыли составил 4,94 млрд рублей. Во-вторых, доход принесло и размещение текущих средств страховых взносов, дополнительных страховых взносов и взносов работодателя. Правда, тут цифры вышли на порядок скромнее – всего 200 млн рублей.
В 2017 г. фонд раскидал пенсионные накопления по 48 депозитным счетам. Срок размещения варьировался от 13 до 178 дней. Ставки по вкладам колебались в пределах от 7,5 до 10,15%. Следует отметить, что инвестиции оказались более чем удачными. Доходность примерно в 3,5 раза превысила уровень инфляции, который по официальным данным составил 2,5%.
В заочном противостоянии с другими операторами пенсионных накоплений ПФР занял почетное второе место. Он обогнал по доходности Государственную управляющую компанию ВЭБа, которая в прошлом году приумножила накопления на 8,59%, но уступил частным управляющим компаниям, которые получили доход в размере 10,7% годовых.
Негосударственные пенсионные фонды пока не подвели итогов прошлогодней деятельности. Но их результаты, судя по всему, будут заметно скромнее. Совокупная рассчитанная доходность по НПФ за девять месяцев прошлого года составила всего 3,2% годовых.
В 2015 и 2016 годах доходность средств, размещенных Пенсионным фондом РФ, была выше, чем в прошлом: 14,5% и 10,58% соответственно. Однако специалисты советуют сопоставлять не только доходность, но и инфляцию. В 2015 и 2016 г. деньги обесценивались гораздо быстрее, а потому результат по доходности 2017 г. следует признать самым высоким.
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