Пожилым придется забыть о пенсии

Здоровье
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Российским властям придется в скором времени повысить
пенсионный возраст. В противном случае государству не хватит средств на
обеспечение пожилых граждан. Такого мнения придерживается председатель совета
Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
В настоящий момент пенсия в России составляет чуть более трети заработной платы, и по демографическим причинам эта доля будет в дальнейшем снижаться: работников становится все меньше, а пенсионеров – все больше. "У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Она сегодня составляет примерно 33-34%, то есть человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал", – приводит слова экс-министра финансов "Интерфакс".
Чтобы выйти на уровень мировых стандартов по этому показателю, требуются системные реформы, перераспределение бюджетных средств и повышение пенсионного возраста – "без этого не обойтись".
"Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры", – заявил Кудрин.
По его словам, государство должно тратить деньги прежде всего на три вещи: на образование, на здравоохранение ("сохранение населения, трудоспособности и продление здоровой жизни") и на транспортную инфраструктуру.
"Это три кита бюджетной и государственной политики - как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет. Это структурные реформы, это надо сделать", - отметил руководитель ЦСР.
Для того чтобы найти достаточное количество средств на эти программы, придется "немного снять" с других расходных статей, в частности – "снизить расходы в области государственного управления". Кроме того, "повышение пенсионного возраста тоже частично решает эту задачу". По словам экс-министра, повышение возраста выхода на пенсию позволит увеличить пенсионные выплаты.
Инвестирование в здравоохранение в широком смысле поможет увеличить продолжительность жизни до уровня развитых стран, где пожилые граждане гораздо позже выходят на пенсию, и это никого не смущает. "Активная жизнь и здоровая жизнь увеличивается, и сегодня мы ставим задачу, чтобы, к примеру, в ближайшие лет шесть, примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а чуть дальше за шесть лет это должно быть 80, это уровень развитых стран", – заявил Кудрин. Он добавил, что, с одной стороны, это вопрос культуры здорового образа жизни, а с другой – уровня развития медицины в стране, профилактики, обнаружения заболеваний на ранних стадиях и их лечение.
Все соответствующие предложения Кудрин уже передал главе государства. Тот ранее говорил, что пенсионный возраст повышать, видимо, придется, но все изменения будут плавными и безболезненными.
Большинство экспертов сходится во мнении, что повышение пенсионного возраста может дать необходимый экономический эффект, но само по себе не является панацеей. К тому же следует сперва решить вопрос с созданием нужного количества рабочих мест для лиц предпенсионного возраста. Им и сейчас тяжело найти работу, а когда на рынке труда окажутся сотни тысяч их ровесников, трудоустроиться будет практически невозможно.
Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин говорил, что его ведомство не может решить вопрос о повышении пенсионного возраста, напоминает "Газета.ру".
В конце 2017 г. президент РФ Владимир Путин поддержал предложение повысить пенсионный возраст. Систему выплат нужно сбалансировать, так как остается риск сокращения доходов пенсионеров, отметил он, напоминает РИА ФАН.
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