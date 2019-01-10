Пенсии долгожителей стали больше

Возрастная надбавка выросла до 5 тысяч 334 рублей в месяц

Россияне, которым уже исполнилось 80 лет, в этом году будут получать повышенную прибавку за возраст. По сравнению с прошлым годом бонус вырос не так сильно, тем не менее для пожилых граждан эта сумма наверняка станет неплохим подспорьем.



По данным Пенсионного фонда РФ, на который ссылается "Российская газета", надбавка составит 5 тыс. 334 руб. в месяц. Это на 442 руб. больше, чем в прошлом году, когда гражданам, достигшим 80-летнего возраста, ежемесячно доплачивали по 4 тыс. 892 рубля.

Чтобы получить увеличенную выплату, ничего делать не нужно: перерасчет происходит автоматически. В то же время в пенсионном ведомстве указали, что изменения касаются лишь получателей страховой пенсии по старости. Они не затрагивают лиц, которым выплачивают социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы. Последняя категория граждан и так получает двойной размер фиксированной выплаты, отмечает "Царьград".

Власти также установили ежемесячную доплату для трудоспособных неработающих граждан, ухаживающих за пенсионерами. Ее размер составит 1 тыс. 200 руб. в месяц (в некоторых регионах страны действует повышающий коэффициент), сообщает URA.RU. Эта сумма начисляется пенсионеру вне зависимости от его возраста. Она идет на выплаты ухаживающим. Для начисления этой дополнительной выплаты придется предоставить необходимые документы и справки.

Тот, кто ухаживает за пожилым человеком, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год, сообщает "ФедералПресс".

С 1 января этого года в России были увеличены пенсии всем неработающим пенсионерам. Размер индексации составил 7,05%, таким образом, цена пенсионного балла выросла до 87,24 рубля. В денежном исчислении пенсии увеличились в среднем на 1 тыс. руб. в месяц – с 14,4 тыс. до 15,4 тыс. рублей.

Некоторые группы пенсионеров получат в этом году дополнительные бонусы. На прибавку в размере 2 тыс. 400 руб. в месяц смогут рассчитывать пенсионеры, которые живут в селах не менее 30 лет. Доплата будет начислена только тем гражданам, кто отработал в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности и не трудоустроен.

С 1 октября 2019 г. будут повышены и пенсии военным пенсионерам. Для этой группы граждан индексация составит более 6%. Таким образом, ветераны Вооруженных сил, пожарной службы, правоохранительных органов и других силовых структур будут в среднем получать 26 тыс. 200 руб. в месяц.