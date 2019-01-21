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Единороссы отказались от пенсионных надбавок

Фото: er.ru
Партийцы направили в Минтруд заявления, которые нельзя отозвать

Депутаты и сенаторы от "Единой России" известили Министерство труда о том, что им не нужны доплаты к страховой пенсии. В числе первых, кто решился на такой шаг, – вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Фото: instagram.com/er_turchak

Вслед за ним от надбавки отказался его заместитель, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко

Евгений Ревенко. Фото: er.ru

Их примеру последовали первые заместители председателей комитетов Совфеда Игорь Каграманян, курирующий соцполитику, и Вячеслав Тимченко, занимающийся вопросами экономической политики. Данное поддержали зампредседателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и его коллега Ольга Баталина, которая является первым замом секретаря "Единой России".

В списке "отказников" – зампредседателя комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, представитель президиума ЕР Алена Аршинова, состоящая в думском комитете по образованию и науке, и депутат комитета ГД по транспорту и строительству Сергей Тен.

Фото: instagram.com/er_turchak

Свои заявления политики не смогут отозвать согласно утвержденной правительством форме об отказе от надбавок к пенсии. Их пожелание будет исполнено Минтрудом с наступлением ряда условий. Это соответствующий парламентский стаж, достижение пенсионного возраста, начисление страховых выплат по старости и завершение своих полномочий.   

С этого года представители власти могут добровольно отказаться от дополнительных денег. Данный законопроект поддержали более 400 депутатов Госдумы, среди которых все единороссы, а также 147 сенаторов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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