Единороссы отказались от пенсионных надбавок
Депутаты и сенаторы от "Единой России" известили Министерство труда о том, что им не нужны доплаты к страховой пенсии. В числе первых, кто решился на такой шаг, – вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Вслед за ним от надбавки отказался его заместитель, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко
Их примеру последовали первые заместители председателей комитетов Совфеда Игорь Каграманян, курирующий соцполитику, и Вячеслав Тимченко, занимающийся вопросами экономической политики. Данное поддержали зампредседателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и его коллега Ольга Баталина, которая является первым замом секретаря "Единой России".
В списке "отказников" – зампредседателя комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, представитель президиума ЕР Алена Аршинова, состоящая в думском комитете по образованию и науке, и депутат комитета ГД по транспорту и строительству Сергей Тен.
Свои заявления политики не смогут отозвать согласно утвержденной правительством форме об отказе от надбавок к пенсии. Их пожелание будет исполнено Минтрудом с наступлением ряда условий. Это соответствующий парламентский стаж, достижение пенсионного возраста, начисление страховых выплат по старости и завершение своих полномочий.
С этого года представители власти могут добровольно отказаться от дополнительных денег. Данный законопроект поддержали более 400 депутатов Госдумы, среди которых все единороссы, а также 147 сенаторов.
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