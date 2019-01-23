Недельная инфляция составила 0,2 процента

Как и предполагали экономисты, дорожает практически все, причем с завидной регулярностью. Не миновала эта участь продукты питания. Такими темпами скоро продовольственная корзина станет финансово неподъемной.

На предыдущей неделе зафиксирован очередной скачок цен. На 1% подорожало пшено, на 0,6% – мука и баранина, а также плоды и овощи. Придется теперь раскошелиться любителям полукопченой колбасы, сарделек и сосисок. Эти продукты прибавили в цене 0,4%, равно как и макароны с водкой. Так что впредь застолья россиянам будут выливаться в копеечку.

Чуть меньше подросли ценники на вареную колбасу, сливочное масло, сметану, гречку и чай. Однако в лидеры списка выбились помидоры и белокочанная капуста, которые подросли в цене больше чем на 2%. Об этом говорят данные Росстата.

Специалисты вычислили, что недельная инфляция составила 0,2%, а с января потребительские цены взлетели без малого на 1%. Подорожали также бензин с дизельным топливом, выросли тарифы на услуги ЖКХ.

Но есть и приятная новость. Несколько продуктовых наименований отстают в цене. Доступнее на прошлой неделе стали огурцы, яйца и свинина. Они подешевели на 2,4%, 1,3% и 0,3% соответственно.