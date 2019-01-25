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Куры по цене деликатесов: чем удивит 2019 год

Фото: www.globallookpress.com
В России дорожают повседневные продукты

Пришло время россиянам пересмотреть свое меню. Самое бюджетное мясо – курятина – скоро станет пищей по праздникам. За минувший год куры подорожали на 22%, и рост стоимости продолжает набирать обороты, сообщает FLASHNORD со ссылкой на данные Минсельхоза.

Впереди – новый неприятный сюрприз. По прогнозам экспертов, к марту повысится стоимость натурального молока. С начала года вступило в силу требование к производителям писать на упаковке, что продукт содержит заменители животного жира. Многих покупателей такое предупреждение может отпугнуть. Но не стоит ждать, что падение спроса снизит цены на молокосодержащую продукцию с растительными добавками. Наоборот, на 10-15% подорожают качественные молоко, масло, сыр, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

"У потребителей будет однозначная реакция на новую маркировку, они будут стремиться покупать натуральную продукцию. На это отреагируют производители и торговые сети, которые будут стремиться постепенно менять цену на товар, тестируя возможности покупателей", – пояснил эксперт "Известиям".

А если кто-то рассчитывает спокойно прожить на хлебе и воде, то пусть не заблуждается. Ценники на буханки и батоны тоже скоро изменятся. Из-за повышения стоимости пшеницы подорожает все, куда входит мука, предупредил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%", – рассказал он РБК.

Ранее "Утро" писало о небывалом росте цен на яйца и о том, на какие уловки пускаются ретейлеры, чтобы не отпугнуть покупателей. 

Фоторепортаж
Шампанское после Нового года сильно подорожает
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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