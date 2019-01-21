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Доллар рухнет на этой неделе

Фото: pixabay.com
Подорожавшая нефть и налоговый период поднимут курс рубля

Российская валюта на наступившей неделе продолжит свое укрепление. Рубль окружает море позитива, который гонит валютные котировки наверх. В итоге доллар может к выходным обвалиться до 65 рублей. Однако с наступлением февраля период стабильности для "россиянина" подойдет к концу.

На Московской бирже в первый день недели иностранные валюты пошли на повышение. Доллар к 10:28 мск подорожал на 12 копеек, до 66,39 рубля. Евро тем временем поднялся в цене на 29 копеек, до 75,58 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Но от поспешных выводов лучше удержаться: у рубля есть все шансы развернуть этот тренд в положительную сторону.

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Подорожанию рубля может поспособствовать закрепление стоимости черного золота выше отметки $60 за баррель Brent, сообщает "Российская газета". Кроме того, центральные банки разных стран немного смягчили свою позицию по будущим ужесточениям денежной политики, а на глобальном рынке наступило оптимистичное спокойствие, связанное с надеждами на успех переговоров Вашингтона и Пекина о завершении торговых войн, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

К указанным факторам руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин добавляет начавшийся налоговый период (экспортеры переводят валютную выручку в рубли, чтобы расплатиться с государством, и тем самым создают на них повышенный спрос), сильный платежный баланс и снижение рисков на развивающихся рынках.

"Правительство Соединенных Штатов, которое частично приостановило работу 22 декабря, по-прежнему остается без финансирования. Государственные служащие работают без зарплаты. Шатдаун связан с разногласиями по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе США с Мексикой. До тех пор, пока ситуация не разрешится, про антироссийские санкции можно не вспоминать", – отмечает в комментарии агентству "Прайм" аналитик ИАЦ компании "Альпари" Владислав Антонов.

В результате удачного для рубля стечения обстоятельств он может к концу недели дорасти до отметки 65,5 за $1. Таким образом, можно констатировать, что январь в целом оказался удачным месяцем для российской валюты на фоне возвращения оптимизма на глобальном рынке.

Впрочем, уже со следующего понедельника рост скорее всего прекратится. Если в США будет преодолен бюджетный кризис и шатдаун завершится, конгрессмены, вероятно, сразу же вернуться к обсуждению новых санкций в отношении РФ. Это вернет инвесторам тревожное настроение, что плохо повлияет на позиции рубля. Однако в остальном у российской валюты сохранится достаточно сильная экономическая поддержка в виде положительного сальдо торгового и платежного балансов, заключают аналитики.

Андрей ФИЛАТОВ
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