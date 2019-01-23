Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

До взлета доллара остались считанные дни

Фото: www.globallookpress.com
Курс российской валюты заметно просядет на следующей неделе

Позиции рубля на валютном рынке все еще остаются достаточно сильными. Однако всего через несколько дней налоговый период закончится и на фоне дешевеющей нефти российская валюта может ощутимо упасть в цене, предупреждают аналитики.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже американская и единая европейская валюта резко подешевели по отношению к рублю. По состоянию на 13:31 мск доллар потерял 36 коп., евро – 42 копейки. В результате "зеленый" опустился в цене до 66,18 руб., "европеец" – до 75,14 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

После вчерашнего умеренного роста главных мировых валют такой поворот выглядит довольно неожиданным. Эксперты, впрочем, говорят о том, что против рубля сейчас играть не осмеливается никто – слишком уж много позитивных факторов ему сопутствуют.

Сегодня российскую валюту поддерживают аукционы Минфина по размещению облигаций федерального займа на 30 млрд руб., это близко по объему к предыдущему размещению более чем на 35 млрд руб., что стало рекордом за полгода.

Инвесторы также ждут большой распродажи валютной выручки в преддверии пика уплаты налога на добычу полезных ископаемых, который придется на пятницу, 25 января, сообщает "Эксперт". На тот же день выпадет пик выплат НДС и акцизов, а 28 января пройдет уплата налога на прибыль. Высокий спрос на национальную валюту толкает рублевые котировки вверх. После этого рубль может стать более чувствительным к негативным факторам и отыграть их заметным падением.

Фото: www.globallookpress.com

Когда налоговый период завершится, на первый план вновь выйдет стоимость углеводородов. Нефть в последние дни вновь начала падать в цене, и вчерашнее ослабление рубля стало реакцией на такое развитие событий.

Валюты развивающихся стран находятся под сильным давлением из-за целого ряда неблагоприятных новостей. "Нисходящую коррекцию вызвали новости от МВФ по пересмотру своего прогноза по росту мировой экономики на 2019 г. до 3,5% с 3,7% в октябре прошлого года. Также трейдеры закрывали длинные позиции из-за появления признаков замедления экономического роста в Китае", – перечисляет аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Когда рубль лишится "налогового костыля", он не сможет избежать влияния этих факторов и непременно опустится в цене. К концу месяца доллар, вероятно, будет торговаться в районе 68 рублей.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Меркель приготовилась к хорошему разводу

Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей