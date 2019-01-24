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Доллар рухнет до минимума

Фото: www.globallookpress.com
Курс американской валюты упадет до ноябрьского уровня

Период стабильности для российской валюты продолжается. Рубль дорожает благодаря налоговому периоду, а американская валюта такими темпами может скатиться до минимальных значений за два месяца. В конце прошлой осени она в последний раз стоила дешевле 66 рублей.

Сегодняшние торги на Московской бирже открылись умеренным ростом "россиянина". К 10:05 мск доллар снизился в цене на 5 коп., до 66,03 рубля. Евро подешевел на 13 коп. и замер на отметке 75,11 руб., сообщает сайт торговой площадки.

Фото: pixabay.com

Основными факторами, позитивно влияющими на рубль, остаются нефть и налоговый период. "Сегодня в США будет опубликована статистика по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что они немного вырастут. Однако на севере Штатов сейчас холодная погода, и потребление топлива растет. Поэтому цена на нефть, скор78ее всего, пойдет наверх, в диапазон $62-63 за баррель. Это поддержит рубль", – заявил "Российской газете" начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Что касается фискальных отчислений, то в пятницу, 25 января, наступит пик выплат налога на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов. Это создаст повышенный спрос на российскую валюту на внутреннем рынке.

"Компании и банки заплатят свыше 900 млрд рублей. В связи с этим существует вероятность пробития курсом доллара вниз отметки 66 рублей впервые за два месяца", – прогнозирует эксперт.

К указанным факторам аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов добавляет пробуждение у инвесторов интереса к рисковым активам.

"Укреплению рубля способствовало общее ослабление доллара США на фоне роста интереса к рисковым активам. Спрос на рисковые активы повысился на заявлениях экономического советника администрации Белого дома Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что США и Китай заключат торговое соглашение до 1 марта", – приводит слова эксперта "Прайм".

Евро дешевеет к рублю быстрее, чем доллар. У ЕС сейчас хватает проблем – бюджетный кризис в Италии, бурное обсуждение сделки по Brexit в Великобритании. Из-за этого евро не укрепляется к доллару, даже несмотря на шатдаун, который негативно влияет на американский рынок.

Специалисты полагают, что уже сегодня доллар опустится ниже 66 рублей, а в случае дальнейшего удорожания нефти достигнет уровня 65,5 рубля. Евро запросто может опуститься ниже 75 рублей.

Андрей ФИЛАТОВ
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