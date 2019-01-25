Курс американской валюты по-прежнему движется вниз

Рубль продолжает наступать на пятки доллару и евро. Позитивные факторы оказывают огромное влияние на курсовую динамику. Впрочем, уже на следующей неделе все может в корне измениться, и курс рубля вновь скатится вниз.



На Московской бирже основные мировые валюты сегодня отыгрывают вчерашнее падение, в ходе которого доллар США ослабился на 26 копеек, а евро – на 82 копеек. Американская и европейская валюты растут с начала торгов и к 11:23 мск уже подорожали на 24 и 38 копеек соответственно. На данный момент доллар преодолел уровень в 66 рублей и достиг отметки 66,02, а евро стоит 74,77 рубля, сообщается на сайте биржи.

Специалисты объясняют вчерашний рывок рубля заявлениями руководителя Европейского центробанка Марио Драги. В ходе пресс-конференции он "подчеркнул возросшие риски для экономики еврозоны и необходимость сохранения денежно-кредитного стимулирования", отмечает Владислав Антонов из "Альпари".

Другим фактором, поддержавшим рост рубля, стал рост цен на нефть.

"На американской сессии поддержку рублю оказал нефтяной рынок. Нефть подорожала на ожиданиях возможного сокращения экспорта нефти из Венесуэлы на фоне эскалации политического конфликта в стране. США планируют ввести санкции против Венесуэлы, если ухудшится политическая ситуация. Нефтяной рынок спекулятивный, поэтому участники рынка мгновенно отреагировали на новости", – цитирует Антонова "Прайм".

В последний рабочий день недели рубль, возможно, еще сможет подавить контрнаступление доллара и евро и возобновить рост. "Сегодня рубль имеет все шансы достичь новых локальных максимумов. С начала года российская валюта укрепилась к доллару уже почти на 5%", – предполагает издание "Эксперт".

На стороне российской валюты играют отсутствие внешнего негатива для развивающихся рынков, продолжающийся политический кризис в США, который не дает конгрессменам вернуться к обсуждению антироссийских санкций, а также пик налогового периода.

Аналитики, однако же, говорят о том, что укрепление рубля – явление временное.

"Укрепление связано с началом налогового периода: налоги надо платить в рублях, отсюда и спрос на нацвалюту. Но это текущий фактор, который будет работать очень недолго. А дальше снова включатся два важнейших фактора, которые управляют курсом – динамика нефтяных цен и приток/отток горячих денег инвесторов в активы России. И вот эти два процесса очень изменчивы.Так происходит, потому что нет ясности: как реализуются в 2019 году риски вроде роста в США добычи сланцевой нефти, и прекращение действия соглашения ОПЕК+. К тому же остается неясной судьба антииранских санкций по экспорту нефти. Все это не позволяет указать четкий тренд и по динамике курса рубля", – сообщил в интервью "Свободной прессе" руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

Не исключено, что уже на следующей неделе ситуация может резко измениться. "После окончания налогового периода 28 января курс доллара имеет все шансы перейти к росту к рублю на фоне обострения геополитической обстановки и нового отката в настроениях инвесторов в отношении рисковых активов из-за застопорившихся торговых переговоров США и Китаем", – предупреждает "Эксперт".