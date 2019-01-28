Доллар стремительно вырастет

Курс российской валюты опустится уже на этой неделе

Для рубля заканчивается период стабильности, и уже в самом скором времени доллар и евро наверстают упущенное. Однако причин для паники нет: в глобальном смысле "россиянин" остается достаточно крепкой валютой с хорошими перспективами.



Понедельничные торги на Московской бирже открылись ростом рубля к доллару и евро. К 10:12 мск американская валюта снизилась в цене на 14 коп., до 65,86 руб., а курс европейской опустился на 18 коп., до 75,14 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Но это происходит скорее по инерции: факторы поддержки российской валюты исчерпали себя, и аналитики предсказывают ей затяжное падение.

Рубль еще в прошлую пятницу просел к доллару – тот вновь поднялся выше уровня 66 рублей. "Главной причиной смены настроений стало неожиданное решение ЦБ РФ нарастить объемы покупки иностранной валюты на 18% начиная со следующего месяца. Регулятор постарался смягчить возможный негативный эффект своих заявлений, заверив участников рынка в готовности приостановить операции в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, однако первоначальная реакция инвесторов все же была негативной", – считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Эксперт надеется на то, что хорошие макроэкономические показатели РФ позволят сгладить негативный эффект от заявлений Банка России и в краткосрочном периоде рубль не обвалится. Но для игроков подобный шаг регулятора стал тревожным звоночком, и они наверняка займут выжидательную позицию в отношении российских активов.

К этому стоит прибавить другие негативные факторы, передает "Российская газета". Во-первых, сегодня, 28 января, в РФ заканчивается налоговый период, который всю последнюю неделю позволял рублю расти к основным мировым валютам.

Во-вторых, вновь стала дешеветь нефть. Черное золото никак не может перейти к стабильному росту котировок даже в условиях политического кризиса в Венесуэле, результатом которого может стать наложенное США эмбарго на поставки нефти на мировой рынок. Президент США Дональд Трамп хочет сохранить цены на нефть на низком уровне, при этом он не может оставить ситуацию в латиноамериканской республике без внимания. Поэтому инвесторы затаились и ждут, какое именно решение примет американский лидер. Это мешает ценам на нефть двигаться вверх. К тому же запасы сырья в США растут, а это, в свою очередь, давит на нефтяные котировки.

В-третьих, со стороны глобальных фондовых рынков все еще поступают сигналы о высокой вероятности очередного падения, что играет против как стоимости топлива, так и валют развивающихся стран. Это также плохо сказывается на курсе рубля.

В-четвертых, в США вновь подняли тему антироссийских санкций. Это не сулит российской экономике ничего хорошего,

По прогнозу Мащенко, курс вполне может в ближайшее время ослабнуть до отметки 66,5 руб. за доллар и 75,3 руб. за евро. Таким образом, месяц валютной стабильности можно официально объявлять закрытым.