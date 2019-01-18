Доллар взлетит к концу января

Рубль легко отделался на старте года, но совсем скоро везение закончится

Вопреки ожиданиям скептиков российская валюта в первые недели января чувствовала себя достаточно уверенно и смогла заметно укрепиться, проигнорировав негативные факторы. Однако запас прочности постепенно иссякает, и уже к концу текущего месяца рубль может заметно ослабиться, полагают эксперты.



Сегодня на Московской бирже "россиянин" незначительно ослабляется. К 11:09 мск доллар США подорожал на 7 копеек, достигнув отметки 66,44 рубля. Евро поднялся в цене на 2 копейки, до 75,63 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Замедление позитивной динамики рубля специалисты связывают с тем, что эффект от удачного размещения облигаций федерального займа Минфином в середине недели и давление на евро по результатам голосования по плану выхода Великобритании из ЕС уже отыграны. На первый план выходят страсти по шатдауну. Затянувшийся кризис в США испортит настроение глобальным инвесторам, что в свою очередь негативно отразится на котировках нефти. На фоне снижения стоимости нефти сегодня к концу дня может серьезно просесть и рубль, заявил в интервью "Российской газете" эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

На стороне рубля сыграл выход статистических данных об увеличившемся положительном сальдо торгового баланса России за январь – ноябрь 2018 г., которое составило $191,4 миллиарда. Тем самым по итогам года есть шанс побить рекорд 2011 г. в $198 миллиардов. Кроме того, положительно отразился сезонный приток валюты по текущему счету операций, частично связанный с восстановлением интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в первом квартале. Это сгладило негативное влияние от возобновления валютных интервенций со стороны Банка России.

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что белая полоса для рубля подходит к концу. Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков считает, что "рубль легко отделался в конце 2018 г.", ведь к концу декабря доллар поднимался практически до 70 рублей.

"После этого рынки ушли на новогодние праздники. Если бы не эта передышка, падение российской валюты продолжилось бы и значительно ускорилось. От дальнейшего падения рубль спас ряд внешних факторов, среди которых – общее ослабление американского доллара на международном валютном рынке, отскок нефтяных котировок и стабилизация глобальных рынков ценных бумаг. Поэтому можно сказать, что российской валюте просто повезло. Скорее всего, до конца января курс будет колебаться на уровне 65–69 рублей за $1", - приводит слова специалиста Life.ru.

Эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова считает, что позитивные факторы для рубля – налоговый период, восстановление цен на нефть и низкие объемы покупок валюты со стороны ЦБ РФ – не так уж стабильны. При неблагоприятном раскладе, по ее мнению, рубль может рухнуть до отметки 70.

Аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов к неблагоприятным для рубля факторам относит снижение покупательской способности населения в связи с ростом НДС до 20% и вызванным этим повышением цен на все без исключения товары. "Во-вторых, на мировой арене нефть потеряла в цене порядка $30 с октября 2018-го, что сильно отразится на показателях экспорта в долларовом выражении по итогу ноября – января. Динамика роста экспорта в долларах приостановится. В-третьих, любой намек на возобновление санкций может стать очередной волной оттока средств из банковского сектора страны. По итогу января курс продажи доллара в России может находиться на уровне 67 рублей", – заявил эксперт.