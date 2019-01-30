Доллар резко взлетит на следующей неделе

Действия Центробанка приведут к ослаблению российской валюты

С начала февраля Банк России увеличит закупки иностранной валюты на внутреннем рынке, что приведет к заметному ослаблению рубля. Против российской валюты также будут играть решения Федеральной резервной системы США и удешевление нефти.



На Московской бирже накануне рубль укреплялся к доллару и евро, отыгрывая падение в понедельник. По итогам торговой сессии американская валюта снизилась в цене на 21 коп., до 66,05 рубля. Евро подешевел на 24 коп., до 75,5 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Эта неделя станет последней, когда рубль будет находиться под влиянием текущих позитивных факторов. Со следующего понедельника ситуация в корне изменится. На курсовую динамику повлияют два главных обстоятельства, отмечает "Свободная пресса".

Во-первых, Центробанк объявил о планах дополнительно закупать иностранную валюту на 2,8 млрд руб. в день в течение трех лет. С 15 января регулятор возобновил прекращенные в августе прошлого года закупки валюты по бюджетному правилу. Ежедневный объем покупок составил около 15,6 млрд рублей. Теперь же он вырастет, что может обрушить курс рубля.

Во-вторых, американский регулятор готовится изъять рекордный объем средств с рынка: объем операций Федрезерва вырастет с $35 млрд до $52 млрд в месяц. Это сразу же подогреет спрос на американскую валюту, а значит, ослабит валюты развивающихся стран, в том числе рубль.

Однако существует мнение, что эти факторы повлияют на рубль не так уж сильно.

"Рубль пока практически не замечает присутствия ЦБ на рынке – вопреки теоретическим выкладкам. К тому же Банк России действует аккуратно: нет какого-то заданного объема валюты, который нужно – кровь из носу – закупить здесь и сейчас, при любых обстоятельствах. Да, Банк России сейчас решил вернуться к отложенным закупкам. Но, как можно понять из разъяснений первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, объемы этих дополнительных закупок также будут корректироваться в зависимости от состояния рынка. Конечно, давление на национальную валюту это оказывает, но далеко не критическое",

– полагает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

Действия Федрезерва также не окажут на рубль ключевого влияния. "У меня есть большие сомнения, что американцы будут резко ужесточать денежно-кредитную политику. Скорее, они пойдут на однократное повышение ключевой ставки и вряд ли будут резко сокращать баланс самой ФРС. Думаю, Федрезерв возьмет паузу до того момента, когда станут известны итоги торговых переговоров США с Китаем: выйдут ли их участники на сделку к 1 марта или нет. Это означает, что для рубля политика ФРС в течение ближайших нескольких недель будет фактором нейтральным", – считает эксперт.

С другой стороны, возможного подорожания нефти в связи с ожидаемым введением санкций США против Венесуэлы, которое могло бы поддержать рубль, скорее всего, не произойдет.

"Венесуэльский фактор рынок давно отыграл: снижение добычи в Венесуэле длилось несколько месяцев подряд. Этот выпадающий объем нефти тут же заместили другие нефтедобывающие страны. Да, рынок нефти всегда реагирует так называемой военной премией на гражданскую войну в нефтедобывающем государстве или на вооруженную внешнюю агрессию. В подобных ситуациях цена может взлетать на $20−40 за баррель. Но, судя по всему, события в Венесуэле рынок к ним не относит", – констатировал Масленников.

По его оценке, к концу года доллар будет стоить в промежутке между 68,5 и 71 рублем. Это, скорее, пессимистичный прогноз. Если Китай и США сумеют договориться о прекращении торговых войн, а санкции против РФ не будут резко ужесточаться, то российская валюта будет стоить дороже.