Доллар обвалится при одном условии

Стал известен сценарий, при котором курс рубля останется высоким

Чем ближе февраль, тем меньше у российской валюты остается факторов поддержки. В самом скором времени рубль может оказаться под колоссальным давлением, из-за чего его стоимость начнет резко снижаться. Тем не менее существует сценарий, при котором рубль задержится на достигнутом уровне.



Сегодня в ходе торгов на Московской бирже "россиянин" укрепляется к основным мировым валютам. По состоянию на 12:05 мск доллар упал в цене на 16 коп., до 65,34 рубля. Евро подешевел на 18 коп., до 75,06 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Укрепление рубля продолжается по инерции. Уже в начале февраля тренд может развернуться. Во-первых, это произойдет из-за планов Банка России нарастить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ожидается, что покупка доллара Центробанком вырастет на 2,8 млрд руб. в день. При этом ЦБ будет пристально следить за финансовой стабильностью. В случае угрозы ей покупка валюты сразу прекратится.

Во-вторых, Конгресс США может вернуться к обсуждению антироссийских санкций. В случае жесткого сценария, предполагающего введение запрета на покупку долговых бумаг РФ, курс рубля моментально пойдет вниз.

В-третьих, на рубль будет влиять ситуация с переговорами между США и Китаем по поводу торговых ограничений. Если они вновь зайдут в тупик, у инвесторов случится приступ паники, и валюты развивающихся стран (в том числе рубль) заметно просядут.

В-четвертых, рублю перестанет помогать закончившийся налоговый период. Спрос на российскую валюту снизится, а вместе с ним и ее цена.

Вместе с тем руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП Банка" Владимир Помыткин оставляет рублю шансы на безоблачное будущее. По его словам, заметное укрепление национальной валюты в обозримой перспективе возможно только при совпадении целого ряда факторов, передает "Российская газета".

Основная поддержка для рубля будет исходить от возможного роста цены барреля Brent до уровня 62-63 доллара. Если это наложится на ослабление санкций против РФ, рубль может заметно подрасти. В целом укрепление "россиянина" могло бы вызвать рост цен на нефть выше $80 за баррель, значительное повышение ключевой ставки Банком России, существенное ослабление доллара на мировом рынке, высокий спрос нерезидентов на рублевые активы. Однако реализация этих факторов в нынешних условиях маловероятна.