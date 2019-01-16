В парламенте разрабатывают план

Трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда позволят выполнить поручение президента Владимира Путина о стремительном экономическом взлете. Факторы, благодаря которым российская экономика превысит среднемировые показатели, перечислил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Это настолько сложно – добиться 3% роста в год, это сверхтяжелая задача. Многими нацпроектами она не решается", – цитирует его ТАСС.

По словам Кудрина, без дополнительных мер серьезных результатов не добиться, учитывая отток трудовых мигрантов, которые раньше покрывали недостаток в рабочей силе.

"Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов", – отметил председатель палаты, подчеркнув, что в данном случае трудовые ресурсы не пойдут на пользу экономическому росту.

Остается надеяться на оставшиеся факторы – инвестиции и рост производительности. Не будет лишним доверие народа к власти – от него тоже зависит экономический рост, заверил Кудрин.

Помимо этого, майский указ президента, согласно которому высоких показателей необходимо достичь уже к 2024 г., удастся реализовать с помощью реформирования госуправления, а также сокращения роли государства в экономике.