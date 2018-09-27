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Антироссийским санкциям США положен конец

Фото: утро.ру
Вашингтон больше не сможет ужесточить ограничительные меры

Экономика РФ слишком велика и слишком хорошо интегрирована в общемировую экономическую систему, чтобы санкционное давление могло ей заметно навредить. К такому неутешительному для себя выводу пришли сотрудники Министерства финансов США.

В Вашингтоне мечтают о том, чтобы поставить нашу страну в положение Ирана или Северной Кореи. Из-за санкционных ограничений эти государства в течение десятилетий были отрезаны от глобальной финансовой системы.

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"Учитывая эту разницу, мы применяем наши инструменты так, чтобы оказать максимальное давление на Россию, но свести к минимуму побочные эффекты для США, наших европейских партнеров и мировой экономики", – говорится в докладе, подготовленном помощником министра Маршаллом Биллингсли. Его текст опубликован на сайте ведомства.

С января 2017 г. администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц в России. От ограничений, в частности, пострадали принадлежащие фигурантам санкционного списка компании "Русал", EN+ и Renova. Они тесно связаны с международным рынком, а потому введенные ограничения привели к уменьшению капитала предпринимателей на несколько миллиардов долларов, отметил Биллингсли.

Но такого эффекта, который имели санкции против Пхеньяна и Тегерана, достичь не получается, сокрушается чиновник. Те ограничения коснулись государственной экономики в целом.

Так, северокорейцы по милости США лишились возможности поставлять сырую нефть и продукты переработки, а также промышленное оборудование, тяжелую технику и транспортные средства. Санкции против Ирана, помимо ряда торговых ограничений, предполагают запрет на выпуск суверенных еврооблигаций и на проведение значительных транзакций в национальной валюте с использованием зарубежных счетов.

Несмотря на то что в Конгрессе периодически циркулируют предложения о введении против Москвы самого жесткого варианта санкций, предполагающих в том числе запрет на покупку и продажу российского государственного долга, до таких мер дело едва ли дойдет. В финансовом ведомстве США понимают, что из-за размеров российской экономики и ее вовлеченности в глобальные экономические связи такой шаг негативно отразится на очень многих участниках мировой финансовой системы. В числе пострадавших окажутся крупные американские и европейские компании, сотрудничающие с РФ, а также инвесторы, имеющие вложения в российские ценные бумаги.

Между тем санкционная ситуация остается достаточно острой и противоречивой. С одной стороны, в Совете Федерации говорят о том, что Вашингтон может отменить индивидуальные санкции, введенные против российских парламентариев, для восстановления межправительственного диалога между двумя странами (об этом "Известиям" рассказал сенатор Константин Косачев). С другой – Маршалл Биллингсли не исключил возможности введения персональных санкций против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Андрей ФИЛАТОВ
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