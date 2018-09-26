Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Маразм крепчает: санкции США сравнили со "взбесившимся принтером"

Фото: "Утро"
Политика Вашингтона против Москвы заходит в тупик

Американцы, словно в горячке, возводят экономические барьеры. Речь идет о черном списке, который связывает российскому бизнесу руки. Накануне его пополнили 12 российских компаний.

В нижней палате парламента новые ограничительные меры, которые сегодня вступили в силу, сопоставили с предстоящими довыборами в американский Конгресс.

Руководство США считает, что санкционная лихорадка спасет страну от конкурентов в экономическом сегменте. Такую мысль озвучили в Совфеде. Его спикер Валентина Матвиенко заявила, что санкционная политика США дошла до "крепкого маразма", и это очень настораживает.  

"Мне кажется, Министерство торговли США уже выдыхается. Формулировки по ряду компаний: "за поставки оборудования и оказание поддержки Военно-морскому флоту России". Следующая формулировка: "за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли". Это предприятия, которые работают в этих отраслях, это их основная производственная деятельность", – цитирует Матвиенко ТАСС.

С "взбесившимся принтером" сравнил санкционную истерию Белого дома заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, американская мечта перестала быть духовной идеологией Соединенных Штатов, а приобрела конкретику. Теперь их единственное желание – "свернуть нашу страну с ее пути".

Замглавы МИД РФ подсчитал, что за последние два месяца состав санкционного перечня менялся восемь раз.

"Санкционный "взбесившийся принтер" в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но мы к нему привыкли", – снисходительно отметил Рябков, передает RT.

Минторг США накануне, 25 сентября, закрутил гайки еще 12 российским компаниям, которые будто бы вредили национальным интересам государства. Действие санкций началось сегодня.

В списке оказались "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", ФГУП НПП "Гамма", НИИ "Вектор", Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие "Технология", "Океанос", "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Системы прецизионного приборостроения", Syrus Systems и НИИ "Вега".

Эти организации, пояснили в Штатах, поддерживали активность "злонамеренных российских субъектов в киберпространстве". Компании могли быть пособниками ВМФ РФ или военной аэрокосмической отрасли страны.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Спелись: Нидерланды и Австралия решили наказать Россию за "Боинг"

Дипломаты двух стран ищут способы воздействия на Москву

Макрон устроил разнос "большой семерке"

Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей