Политика Вашингтона против Москвы заходит в тупик

Американцы, словно в горячке, возводят экономические барьеры. Речь идет о черном списке, который связывает российскому бизнесу руки. Накануне его пополнили 12 российских компаний.

В нижней палате парламента новые ограничительные меры, которые сегодня вступили в силу, сопоставили с предстоящими довыборами в американский Конгресс.

Руководство США считает, что санкционная лихорадка спасет страну от конкурентов в экономическом сегменте. Такую мысль озвучили в Совфеде. Его спикер Валентина Матвиенко заявила, что санкционная политика США дошла до "крепкого маразма", и это очень настораживает.

"Мне кажется, Министерство торговли США уже выдыхается. Формулировки по ряду компаний: "за поставки оборудования и оказание поддержки Военно-морскому флоту России". Следующая формулировка: "за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли". Это предприятия, которые работают в этих отраслях, это их основная производственная деятельность", – цитирует Матвиенко ТАСС.

С "взбесившимся принтером" сравнил санкционную истерию Белого дома заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, американская мечта перестала быть духовной идеологией Соединенных Штатов, а приобрела конкретику. Теперь их единственное желание – "свернуть нашу страну с ее пути".

Замглавы МИД РФ подсчитал, что за последние два месяца состав санкционного перечня менялся восемь раз.

"Санкционный "взбесившийся принтер" в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но мы к нему привыкли", – снисходительно отметил Рябков, передает RT.

Минторг США накануне, 25 сентября, закрутил гайки еще 12 российским компаниям, которые будто бы вредили национальным интересам государства. Действие санкций началось сегодня.

В списке оказались "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", ФГУП НПП "Гамма", НИИ "Вектор", Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие "Технология", "Океанос", "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Системы прецизионного приборостроения", Syrus Systems и НИИ "Вега".

Эти организации, пояснили в Штатах, поддерживали активность "злонамеренных российских субъектов в киберпространстве". Компании могли быть пособниками ВМФ РФ или военной аэрокосмической отрасли страны.