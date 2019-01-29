Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сразу после Brexit: украинцы испугались отмены санкций против России

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБудапешт обвинил русофобов из ЕС в лицемерии
Лондон больше не сможет управлять мнением европейцев

Эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что сразу после выхода Великобритании из состава ЕС санкции против России ослабнут.

По его словам, Лондон больше не сможет влиять на Европу и заставлять душить Москву новыми и жесткими ограничениями.

"Также ожидается экономическое ослабление европейцев, ведь ВВП Британии второй после немецкого. И также ослабление безопасности, потому что Британия – это ядерное государство",

отметил Осипенко в интервью "Обозревателю".

Эксперт подчеркнул, что после выхода из ЕС Британия станет лучшим другом США, в то время как европейцы кинутся налаживать отношения с Россией, что может привести к частичной отмене санкций.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей