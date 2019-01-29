Сразу после Brexit: украинцы испугались отмены санкций против России

Лондон больше не сможет управлять мнением европейцев

Эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что сразу после выхода Великобритании из состава ЕС санкции против России ослабнут.

По его словам, Лондон больше не сможет влиять на Европу и заставлять душить Москву новыми и жесткими ограничениями.

"Также ожидается экономическое ослабление европейцев, ведь ВВП Британии второй после немецкого. И также ослабление безопасности, потому что Британия – это ядерное государство",

– отметил Осипенко в интервью "Обозревателю".

Эксперт подчеркнул, что после выхода из ЕС Британия станет лучшим другом США, в то время как европейцы кинутся налаживать отношения с Россией, что может привести к частичной отмене санкций.