В Незалежной забили тревогу из-за утечки мозгов в области авиации

На Украине обнажилась новая проблема: тамошние конструкторы и испытатели массово устремились в Россию ради более сытой и достойной жизни. Горькую правда о положении дел раскрыли бывшие депутаты Верховной рады.

По словам одного из них, Евгения Червоненко, многие специалисты и профессионалы отчаялись верить в светлое будущее рвущейся в Европу Украины. В отличие от политиков они сегодня следуют в обратном направлении, предпочитая Россию, где и зарплаты, и пенсии значительно выше. При этом киевские власти и не думают о том, чтобы удержать опытных летчиков повышением выплат. Напротив, они делают все с точностью наоборот.

"В Украине парламент не хочет и до сих пор не утвердил звание "Заслуженный летчик-испытатель Украины". Льготы по пенсиям полностью убрали. Средняя пенсия летчика-испытателя – 10 тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей. – Прим. ред.)", – заявил Червоненко в эфире NewsOne.

Россия же с охотой принимает квалифицированные кадры, предлагая им не только работу с льготами, но и паспорт РФ.

Другой экс-депутат, некогда глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов признал ситуацию с кадрами в авиации и в военно-промышленной сфере в целом очень печальной. Когда-то в области вооружений в стране работали около двух-трех млн человек. Теперь их практически не осталось – разбежались по странам СНГ, в первую очередь, конечно в Россию.

"Люди, которые были конструкторами БТРов, переехали в Россию. Человек, который был конструктором самолетов, переехал в Казахстан и так далее, так далее, так далее", – сказал Куликов в эфире телеканала "Наш".

С Украины бегут все, и высококлассные специалисты, и простые рабочие, подчеркнул бывший депутат.