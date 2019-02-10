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Украинцев перестали пускать в Россию

Фото: www.globallookpress.com
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Киев утверждает, что граждан без объяснения причин разворачивают на границе

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что российские пограничники стали отказывать многим жителям Незалежной во въезде в Россию.

По его словам, не пустили уже около ста человек в течение трех дней. При этом отказывали в основном тем, кто ехал на автомобиле с объемом двигателя более двух литров.

"Их вернули в Украину без объяснения причин",

заявил Слободян в эфире телеканала "112".

Российские пограничники подчеркнули, что пропускные пункты работают в штатном режиме.

Напомним, что в ноябре 2018 года Киев из-за военного положения ввел ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал пограничникам усилить охрану на пропускных пунктах и осуществлять жесткий контроль за въезжающими россиянами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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