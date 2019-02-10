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"Без флирта и хихиканья": Порошенко дал наказ будущему президенту

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик обозначил жесткие границы в отношении к России

Президент Украины Петр Порошенко считает, что стране не нужен глава государства, который будет "хихикать и "флиртовать" с Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая на форуме "Общественный диалог".

По его словам, лидер Незалежной никогда не должен вставать перед Кремлем на колени.

"Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции",

добавил Порошенко.

При этом политик подчеркнул, что уже в скором времени он освободит Украину от "колониальной зависимости" от России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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