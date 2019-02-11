Невинная фраза в адрес националистов стала поводом для скандала

На Украине произошел "горячий" конфликт между правоохранительными органами и поклонниками Степана Бандеры, который окончился публичными извинениями стражей порядка. Виной всему стали два слова, брошенные сотрудником полицейского отделения Киева.



История началась с задержания нескольких националистов-провокаторов, которые попытались прорваться на митинг сторонников кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, проходивший 9 февраля на Контрактовой площади. Молодые люди в масках, вооруженные ножами и зеленкой, были схвачены полицейскими и доставлены в отделение. Узнав о задержании "своих", националисты в составе нескольких десятков человек устроили штурм отделения полиции.

Итогом недолгих столкновений стало задержание всех буянивших, которое сняли на видео. Запись попала в Сеть и вызвала негодование общественности, так как на нем один из правоохранителей крикнул "ложись, Бандера!". Задержанных вскоре отпустили, а вот скандал только начал набирать обороты. Руководителю оскандалившегося отдела МВД Андрею Крищенко пришлось даже выступить с официальным заявлением.

"Я лично, как руководитель полиции Киева, хочу попросить прощения перед обществом за действия этого работника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания ситуации в Украине, считаю это недопустимым", – заявил он в эфире телеканал "112", пообещав покарать нерадивого сотрудника.

История докатилась даже до министра внутренних дел страны Арсена Авакова, который счел фразу "Ложись, Бандера!" не иначе как "эмоциональной низостью".

"За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!", – заявил он на странице "Украинской правды".

А после заявления генпрокурора страны Юрия Луценко в Facebook уже стало совсем страшно за судьбу полицейского. Луценко пообещал вычислить его и предъявить подозрение. При этом он похвалил МВД за своевременные извинения перед бендеревцами.