В Незалежной считают, что еще два десантных катера помогут отбить акваторию в случае атаки со стороны россиян

Помимо "Кентавров" украинцы отправят на подмогу шести малым бронированным артиллерийским катерам седьмое такое же судно. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко.

При этом украинцы также сформировали дивизион и звено судов обеспечения, которые будут контролировать работу корабельного состава. На этом Киев не планирует останавливаться. По словам Демьяненко, сейчас разрабатывается еще и технический проект ракетного катера типа "Лань", который оснастят комплексом "Нептун". К тому же, как сообщает портал "Укринформ", США отдали Незалежной два патрульных катера типа Island в качестве международной помощи.

К слову, Вашингтон также подарил Киеву 5 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 2 тыс. 500 приборов ночного видения. На Украине эксплуатируют 32 образца вооружения и военной техники, а недавно в армию поставили еще 8 тысяч единиц оружия и 500 тысяч боеприпасов.