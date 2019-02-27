Панин рвется на "Евровидение" за Украину и Россию

Актер решил выступить миротворцем

Жаркий спор вокруг песенного конкурса разрешился сам собой. Страну-соседку в европейском шоу представит скандально известный российский актер Алексей Панин. Свою кандидатуру звезда кино предложил сам.

Однако сольно покорять сцену "Евровидения" он пока не решается, поэтому вызвался выступать дуэтом с Ириной Билык, опубликовав фрагмент ее песни "Мы будем вместе". Панин засветился в клипе артистки.

"На Евровидение надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой. Россия и Украина вместе. И не (морочить усиленно) никому голову",

– лаконично резюмировал Алексей (орфография и пунктуация автора сохранены).

Надо признать, что подписчики воодушевились этой идеей, отметив, что лучших кандидатов Украине не отыскать.

Ряд исполнителей Незалежной бойкотировали "Евровидение" из-за жестких требований Киева. Первой на такой шаг решилась лидер национального отбора певица Maruv, напоминает "Подмосковье сегодня". За ней повторили группы Freedom-jazz и Kazka. В итоге Киев официально отказался от участия в музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Честь России будет отстаивать в этом году Сергей Лазарев.