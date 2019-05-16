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Лазареву напомнили об унижении перед украинцами

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной снова похвалились реваншем своей конкурсантки над певцом из России

Сергей Лазарев 16 мая выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019". СМИ Украины не без удовольствия вспомнили, как три года назад певец уступил представительнице Незалежной на конкурсе. 

В 2016-м артист выступал с песней "You are the only are" и покорил многих. По итогам голосования зрителей он был лучшим.

Но оценки жюри опустили его на третью строчку. А вперед прошли австралийка Дэми Им и украинка Джамала. 

Тогда Лазарев сказал, что для него "это большая победа". И добавил третье место "тоже прекрасно", – говорил Лазарев после объявления результатов. 

Окончательную победу на "Евровидении" тогда одержала Джамала, исполнявшая песню "1944", в которой говорилось о Крыме и страданиях населения полуострова из-за переселения во время Великой Отечественной войны. 

В 2016-м на конкурсе изменили правила: голоса жюри и зрителей считали отдельно. Российский артист в сумме получил 491 балл, а представительница Укарины – 534, что и сделало ее лидером, напоминает "Обозреватель".

Между тем до начала конкурса простые украинцы выразили мнение, что на "Евровидении-2019" победит артист из России. Граждане Незалежной массово поддержали Лазарева в Сети, как и отказавшаяся принимать участие в состязании певица Анна Корсун, известная как Maruv – она заявила, что переживает за Сергея.

Ранее в Киеве сообщили, что пропустят мероприятие и в следующем году, если теперь победит российский певец. 

Международный песенный конкурс в этом году начался 14 мая. По итогам первого полуфинала из 17 участников в финал прошли десять.

"Евровидение-2019" проходит в Выставочном центре Тель-Авива. Право на его проведение в этом году Израиль получил благодаря победе артистки из этого государства Нетты Барзилай в 2018 г. в Португалии.

Конкурс продлится до 18 мая. Украина не отправила своего представителя на "Евровидение" из-за скандала, вспыхнувшего после объявления результатов Национального отбора. Жители страны не могут голосовать.

Фоторепортаж
"Паршивый номер": Лазареву отказали в победе
Представители Сербии и певица Невена Божович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Представители Исландии, участники группы Hatari. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от Франции певец Билал Ассани. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Участница от Армении певица Srbuk. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от России певец Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Победительница конкурса &#34;Евровидение-2018&#34; израильская певица Нета Барзилай. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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