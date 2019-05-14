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В самый ответственный момент: Лазарев попал в больницу

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Певец надеется прийти в форму к "Евровидению"

Утром 14 мая Сергей Лазарев, представляющий Россию на европейском песенном конкурсе, не смог нормально поднять голову с подушки и отправился в больницу.

"У меня защемило шею, видимо, продуло где-то под кондиционером... Я сейчас поворачиваюсь всем телом с трудом. Хорошо, что номер у меня не требует активных движений. Но тем не менее, я надеюсь, что отпустит к моменту, когда нужно будет выходить на сцену. Делаем массаж и все необходимое, чтобы облегчить как-то состояние", 

– приводит слова Лазарева сайт "Комсомольская правда". В клинике израильские доктора сделали Сергею процедуру иглоукалывания. Второй полуфинал "Евровидения-2019" пройдет в Тель-Авиве 16 мая, Лазарев будет выступать под номером 13.

По словам Сергея, он немного переживает из-за голоса. В команде певца есть профессиональный фониатр, который постоянно проверяет связки звезды, делает ему определенные процедуры. Лазарев твердо настроен на победу: вовремя ложится спать, ходит в спортзал и не отвлекается на посторонние занятия. 

Финал конкурса состоится 18 мая. Кстати, Лазарев не в первый раз участвует в "Евровидении": он уже представлял Россию на конкурсе в 2016 г. и занял третье место.

Валентина МАЙОРОВА
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