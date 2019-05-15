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"Смешные": кого оставили за бортом на "Евровидении"

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +2
Названы первые финалисты конкурса

Из 17 стран-участниц в следующий этап "Евровидения-2019", проходящего в Израиле, вышли представители Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии. Таковы итоги первого полуфинала. Конкурсанты из Бельгии, Венгрии, Грузии, Польши, Португалии, Финляндии и Черногории остались за бортом. 

О тех, кому не повезло, уже выразили мнение в Сети. "За португальцев обидно, они милые", "Скорее, смешные", "Ибо нечего быть слишком оригинальными", "Я б предпочла финов вместо Исландии", – отметили подписчики "ВКонтакте".

Другие поделились впечатлениями: Жаль, Польша не прошла(( Классная у них песня", "Подождите .... WTF ??? Бельгия и Португалия ??? ШУТКИ В СТОРОНУ???? САН-МАРИНО в Финале ????", "Удивительное шоу! Вот Это Да! молодец Израиль, жду 2-го полуфинала и финала !!"

Первые выступления состоялись вечером 14 мая в Выставочном центре Тель-Авива. Их оценивали жюри и зрители.

Зажигательно открыла первый полуфинал полураздетая конкурсантка из Кипра. Tamta исполнила песню "Replay". Второй победитель – дуэт из Словении Zala Kralj & Gašper Šantl – был пятым по счету. Зрители услышали в его исполнении песню "Sebi".

За этими артистами выступала группа Lake Malawi из Чехии. Певцы покорили слушателей и судей композицией "Friend Of A Friend". Восьмой стала молодая артистка из Белорусии. ZENA ( Зина Куприянович)  представила песню "Like It".

За нею последовала сербская исполнительница Невена Божович с песней "Kruna". Под 12-м номером выступалаKate Miller-Heidke из Австралии, песня которой "Zero Gravity" также понравилась зрителям и судьям. 

Потом выступали представители Исландии (Hatari исполнила песню "Hatrið mun sigra") и Эстонии (Victor Crone с песней "Storm"). Замкнули десятку лучших Katerine Duska из Греции с песней Better Love и Serhat из Сан-Марино с композицией "Say Na Na Na".

Второй полуфинал состоится 16 мая. В нем по номером 13 выступит представитель России Сергей Лазарев с песней "Scream".

По итогам этого этапа в финал выйдет вторая десятка участников. За это право будут соперничать представители 18 стран – Азербайджана, Швейцарии, Швеции, Австрии, Молдавии, Латвии, Дании, Армении, Румынии, Ирландии, Албании, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Шесть участников попадают в финал автоматически – представители, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Израиля. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее "Евровидение-2019". 

 Финал конкурса состоится 18 мая. 

Фоторепортаж
"Евровидение" решительно набрало обороты
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP © +
Полина ДОРОЖКИНА
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