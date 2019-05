Артист сразил наповал тем, как готовится к конкурсу

Сергей Лазарев выложил в соцсети новое видео. На нем идет репетиция номера, с которым певец выступит на "Евровидении-2019". У фанатов ролик вызвал массу положительных чувств. Россиянина засыпали комплиментами даже иностранцы.

"Официальный отрывок первой репетиции... Мало пока что понятно из этого видео... но сразу раскрывать всех секретов и не надо",

– сообщил артист под роликом. И добавил: "Очень рассчитываем на вашу поддержку!"

Зарубежные любители музыки не сдержались и похвалили артиста.

"Wow what a staging (Ух ты, какая постановка)", "Uperb, excellent , magnificent... (oh dear I am at loss for words) Amazing, awesome... To make it short : конечно you have our support (Превосходно, отлично, великолепно ... (о, дорогой, мне не хватает слов) Удивительно, потрясающе ... Короче говоря, конечно, у Вас есть наша поддержка)", "So excited to see this!! Big love from the UK!! 😍🎶 (Так рады видеть это! Большая любовь из Великобритании! 😍🎶💕)", "Amaizing! This is your year!! Good luck from Spain (Удивительно! Это твой год! Удачи из Испании", "Even if we weren't fans already we would be after this rehearsal! Can't wait to see the full performance, we are all right behind you!! (Даже если бы мы не были фанатами, мы стали бы ими после этой репетиции! Не могу дождаться, чтобы увидеть полное представление, мы все в порядке позади Вас!",

– написали они. Эмоции соотечественников и вовсе зашкаливали.

"Круто, Серега, очень круто!", "Ааа! Какой номер! Какая энергетика! Какая визуалиация! Божечки! Песня вообще по-другому зазвучала в этих декорациях! Браво! Просто браво Вам и всей Вашей команде!!! Мы с Вами!", "Это будет что-то Очень зрелищное💖ждем, ждем, ждем", "Это офигенно!!!!🔥🔥🔥🔥Сережа, мы за тебя!", "Впечатление просто вау, на самом деле, без всяких прикрас!.. На самых сильных моментах мураши табунами 😊 Ждем финал", "Вокал мощнейший! Кусочек заинтриговал... Дай бог сильнейшего тв-оператора, который всю пронзительную тонкую красоту номера передаст нам на тв-экраны... Удачи! Зачаруй всю Европу и весь мир! 🔥🔥✊✊", "Песня – шедевр, номер сам по себе заслуживает отдельного "Оскара"!", "Голос, как всегда, прекрасен!!!", "Нет слов! Это лучшее, что я видела❤️ СДЕЛАЙТЕ ВСЕХ ТАМ ,МЫ В ВАС ВЕРИМ!!!" ,

- бурно поделились восторгом российские поклонники.

Многие еще и выразили уверенность в том, что певец будет лидером на конкурсе. "Ну вот и голос, и все, что нужно. 100 процентов победитель... Дай бог, чтобы не стал победителем какой-нибудь... иначе я уеду жить на Марс. Второй раз я этого не вынесу", – пошутил один такой. Остальные добавили:

"Вау! Снова у России самый лучший номер! 😍 Заслуживаете победы! ", "В отрывке чувствуется мощь, спектр эмоций и сильная подача. Сергей, удачи Вам и здоровья! Все получится совершенно, идеально, безукоризненно, неповторимо и непревзойденно. Только вперед!", "Победитель !!!!!!!!!!!!!!", "Россия с Вами❤️ да и, думаю, Европа тоже".

Нашлись, правда, и скептики. "Зеркала и коробки Киркорова уже всех достали. Не думаю, что они и на этот раз не смогут повторить ваш с Биланом успех", – предрек один из них.

Ранее Сергей встретился с журналистами и рассказал о подготовке к выступлению. Во время беседы артист выразил мнение, что, несмотря на отличный номер, судить его будут не так, как других участников.

"Евровидение -2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале – 16 мая.

"Смотрите и болейте за нас 16 мая, на втором полуфинале конкурса "ЕВРОВИДЕНИЕ" в прямой трансляции из Израиля на канале @tvrussia. Сергей выступает под номером #13", – сообщил накануне Филипп Киркоров по совместным фото с Лазаревым.

Клип на песню Scream, с которой россиянин выступит на конкурте, был опубликован в начале марта на YouTube. Номер, который выложен теперь – не дубль к клипу на песню Scream, где показана история принца и принцессы, спасающих друг друга от демонов, отметили организаторы.