"Евровидение" под угрозой срыва: США предупредили о терактах

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Время проведения музыкального конкурса в Израиле приходится на годовщину открытия посольства США в Иерусалиме. Это может послужить причиной терактов. Американское посольство предупреждает соотечественников о возможной опасности.
"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину, которая совпадает с проведением конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве и Днем Накба",
– сообщается на сайте посольства.
Первый полуфинал музыкального конкурса пройдет 14 мая. Представлять Россию будет Сергей Лазарев, который в 2016 г. занял 3-е место.
Ранее "Утро" публиковало подробности нового номера Сергея Лазарева, которым он чуть не нарушил правила конкурса.
Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку
Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика