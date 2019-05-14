"Евровидение" под угрозой срыва: США предупредили о терактах

Над участниками конкурса и зрителями нависла опасность

Время проведения музыкального конкурса в Израиле приходится на годовщину открытия посольства США в Иерусалиме. Это может послужить причиной терактов. Американское посольство предупреждает соотечественников о возможной опасности.

"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину, которая совпадает с проведением конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве и Днем Накба",

– сообщается на сайте посольства.

Первый полуфинал музыкального конкурса пройдет 14 мая. Представлять Россию будет Сергей Лазарев, который в 2016 г. занял 3-е место.

Ранее "Утро" публиковало подробности нового номера Сергея Лазарева, которым он чуть не нарушил правила конкурса.