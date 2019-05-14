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"Евровидение" под угрозой срыва: США предупредили о терактах

Фото: www.globallookpress.com
Над участниками конкурса и зрителями нависла опасность

Время проведения музыкального конкурса в Израиле приходится на годовщину открытия посольства США в Иерусалиме. Это может послужить причиной терактов. Американское посольство предупреждает соотечественников о возможной опасности.

"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину, которая совпадает с проведением конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве и Днем Накба",

сообщается на сайте посольства.

Первый полуфинал музыкального конкурса пройдет 14 мая. Представлять Россию будет Сергей Лазарев, который в 2016 г. занял 3-е место. 

Ранее "Утро" публиковало подробности нового номера Сергея Лазарева, которым он чуть не нарушил правила конкурса.  

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"Паршивый номер": Лазареву отказали в победе
Представители Сербии и певица Невена Божович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Представители Исландии, участники группы Hatari. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от Франции певец Билал Ассани. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Участница от Армении певица Srbuk. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от России певец Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Победительница конкурса &#34;Евровидение-2018&#34; израильская певица Нета Барзилай. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА
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