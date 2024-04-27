Военный выругался в прямом эфире

Ситуация в украинской армии оставляет желать лучшего. Простые солдаты и высокопоставленные командиры понимают, что у ВСУ нет никаких шансов на победу в затянувшемся конфликте. Накал страстей достиг такого уровня, что представители Киева уже не могут сдерживать эмоции. Так, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос перешел на мат прямо в прямом эфире.



Опытный военный указал на одну досадную ошибку киевского режима, которая, по его мнению, привела всю армию и безвыходную ситуацию. Кривонос обратил внимание на то, что за все время конфликта, а также напряженный период до него, киевские власти не удосужились построить заводы по производству боеприпасов и всего остального, что необходимо для обеспечения нужд армии.

Он добавил, что у руководителей страны были и есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить строительство необходимых предприятий. Однако власть имущие занимаются только воровством и не думают о том, что для победы в конфликте нужно вкладываться в армию и обеспечивать ее ресурсами.

"У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" – перешел на нецензурную брань Кривонос.

К слову, ранее стало известно о разгроме в ДНР крупного эшелона западной военной техники.