Генерал ВСУ Кривонос обругал власти за отсутствие заводов для снабжения армии

Генерал ВСУ перешел на мат из-за одной ошибки Киева
Фото: www.unsplash.com
Военный выругался в прямом эфире

Ситуация в украинской армии оставляет желать лучшего. Простые солдаты и высокопоставленные командиры понимают, что у ВСУ нет никаких шансов на победу в затянувшемся конфликте. Накал страстей достиг такого уровня, что представители Киева уже не могут сдерживать эмоции. Так, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос перешел на мат прямо в прямом эфире.

Опытный военный указал на одну досадную ошибку киевского режима, которая, по его мнению, привела всю армию и безвыходную ситуацию. Кривонос обратил внимание на то, что за все время конфликта, а также напряженный период до него, киевские власти не удосужились построить заводы по производству боеприпасов и всего остального, что необходимо для обеспечения нужд армии.

Он добавил, что у руководителей страны были и есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить строительство необходимых предприятий. Однако власть имущие занимаются только воровством и не думают о том, что для победы в конфликте нужно вкладываться в армию и обеспечивать ее ресурсами.

"У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" – перешел на нецензурную брань Кривонос.

К слову, ранее стало известно о разгроме в ДНР крупного эшелона западной военной техники.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Каждый год по машине: что скупал экс-замминистра Иванов в браке

Супруги предпочитали жить на широкую ногу

Мирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта

Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей