Врач Уильямс связала постоянную усталость с нехваткой воды в организме

Она может заключаться в нехватке жидкости в организме

Обезвоживание может стать главной причиной постоянной усталости, слабости и головокружения, утверждает терапевт Зои Уильямс. По ее словам, порядка 45% людей не знают, что выпивают недостаточно воды в течение дня.

Определить это довольно просто в домашних условиях. Если цвет мочи больше похож на яблочный сок, то все нормально. А если жидкость стремится к цвету пива, то человек страдает от обезвоживания.

Вода помогает переваривать пищу, осуществлять мышечную и суставную активность. Иногда нехватка жидкости приводит даже к обморокам. У пожилых эта проблема развита еще сильней из-за возможных нарушений почечных функций.

Также обезвоживание может возникать при учащенном мочеиспускании. Медик советует обращать на это особое внимание, поскольку симптом часто говорит о наличии специфического заболевания. Это может быть сахарный диабет или рак простаты.



Врач утверждает, что если человек не может по каким-то причинам пить воду на регулярной основе, то можно заменить все водянистыми фруктами. Лучше всего для этого подходят дыни и арбузы.

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