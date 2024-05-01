Врач Уильямс связала постоянную усталость с нехваткой воды в организме

Врач озвучила неожиданную причину постоянной усталости
Фото: unsplash.com
Она может заключаться в нехватке жидкости в организме

Обезвоживание может стать главной причиной постоянной усталости, слабости и головокружения, утверждает терапевт Зои Уильямс. По ее словам, порядка 45% людей не знают, что выпивают недостаточно воды в течение дня.

Определить это довольно просто в домашних условиях. Если цвет мочи больше похож на яблочный сок, то все нормально. А если жидкость стремится к цвету пива, то человек страдает от обезвоживания. 

Вода помогает переваривать пищу, осуществлять мышечную и суставную активность. Иногда нехватка жидкости приводит даже к обморокам. У пожилых эта проблема развита еще сильней из-за возможных нарушений почечных функций. 

Также обезвоживание может возникать при учащенном мочеиспускании. Медик советует обращать на это особое внимание, поскольку симптом часто говорит о наличии специфического заболевания. Это может быть сахарный диабет или рак простаты. 

Врач утверждает, что если человек не может по каким-то причинам пить воду на регулярной основе, то можно заменить все водянистыми фруктами. Лучше всего для этого подходят дыни и арбузы.

Ранее эксперты назвали самые опасные продукты для мужского либидо.

Источник: The Sun
По теме

Каждый год по машине: что скупал экс-замминистра Иванов в браке

Супруги предпочитали жить на широкую ногу

Мирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта

Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей