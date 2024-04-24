Уролог Асаханов призвал мужчин исключать сою из рациона для повышения либидо

Лучше отказаться от всего, что содержит дрожжи

Неправильный подход к питанию может сказываться на интенсивности мужского влечения, утверждает уролог Загид Асаханов. Он рассказал, что некоторые продукты оказывают негативное влияние на либидо, даже если в остальном считаются полезными.

Медик посоветовал исключить несколько продуктов, что повысить сексуальное желание. В первую очередь это соя, которая снижает уровень мужских гормонов и повышает количество женских. В "черный список" попадают выпечка, пиво, квас и все изделия на основе дрожжей. Также лучше сократить потребление бобовых – гороха, чечивицы, фасоли.

Чтобы высить уровень либидо, говорит врач, нужно почаще есть свеклу, поскольку продукт качественно влияет на кровообращение.

"Кроме того, в свекле содержится бор. Он повышает уровень тестостерона и напрямую влияет на сексуальное влечение", – подытожил уролог.